Eine Fülle durchgesickerter Dokumente beweist laut Dokumentation, dass das US-Labor, in dem die vermissten Wissenschaftler arbeiteten, UFOs erforschte (Video)

Einem neuen Dokumentarfilm zufolge sollen zahlreiche Dokumente des inzwischen verstorbenen Cybersicherheitschefs des Los Alamos National Laboratory – wo zwei der elf vermissten oder toten US-Wissenschaftler arbeiteten – belegen, dass die US-Regierung jahrzehntelang heimlich Experimente im Zusammenhang mit UFOs durchgeführt hat.

Reporter Jeremy Corbell behauptet in dem demnächst erscheinenden Film „ Sleeping Dog “, er habe die wertvollen, als geheim eingestuften Dokumente vom Sohn des verstorbenen ehemaligen Cybersicherheitschefs des streng geheimen Labors in New Mexico erhalten.

„Während meiner gesamten Tätigkeit als Journalistin bin ich zu einer zentralen Anlaufstelle für sensibles Material über [Unidentifizierte Luftphänomene] in meiner Berichterstattung geworden“, sagte Corbell gegenüber der Post.

„Es ist mittlerweile üblich, dass sich Familienangehörige verstorbener Insider mit versteckten Dokumenten an mich wenden, die ihre Lieben hinterlassen haben“, sagte er.

„Nach dem Tod seines Vaters beginnt dieser Junge, dessen Habseligkeiten durchzugehen und merkt: ‚Oh, das ist ganz schön heftiges Zeug‘“, sagte Corbell in dem Dokumentarfilm, der von der „Washington Post“ vorab gezeigt wurde.

„Mir fielen einige Namen auf, ich kannte einige der Wissenschaftler persönlich. Sie haben mir nie erzählt, dass sie diese Studien über UFOs durchgeführt haben“, sagte Corbell.

Aus Sicherheitsgründen werden die Identitäten des Laborleiters, seines Sohnes und der Wissenschaftler in der Dokumentation nicht genannt.

Der Film soll am 17. Mai in die Kinos kommen.

Laut Corbell enthält das absolut unglaubliche Leck interne Memos, Zeichnungen und Polaroids.

„Diese Dokumente liefern die absolute Bestätigung dafür, dass die US-Regierung ein geheimes, jahrzehntelanges Programm unterhalten hat, um die Absichten und Ursprünge derjenigen aufzudecken, die UFOs steuern“, sagte Corbell.

Ein Dokument zeigt die Tagesordnung eines hochrangigen, ganztägigen Treffens am 24. April 1991 in Los Alamos, bei dem Vertreter der Central Intelligence Agency, der National Security Administration, der Marine und der Armee zusammenkamen, um die Untersuchung von „Atmosphärischen Anomalien“ zu besprechen.

Die Diskussion umfasste unter anderem den UFO-Vorfall von Gulf Breeze in Florida im Jahr 1987 und die belgische UFO-Welle im Jahr 1989, wie aus dem Dokument hervorgeht.

Weitere Themen des Treffens waren „sowjetische Angebote“, die „Entwicklung von Sensoren“ und die Frage, wie man „mit dem zivilen Sektor, d. h. Universitäten wie dem MIT und Stanford, in Kontakt treten“ kann.

Im streng geheimen Los Alamos National Lab, das vom Vater der Atombombe, Robert Oppenheimer, gegründet wurde, sind innerhalb des letzten Jahres zwei ehemalige Mitarbeiter spurlos verschwunden.

Der pensionierte Ingenieur Anthony Chavez wurde zuletzt im Mai 2025 gesehen, als er während eines Spaziergangs verschwand. Der 78-Jährige ließ sowohl seine Geldbörse als auch seine Schlüssel zu Hause zurück, und seine Leiche wurde trotz wochenlanger Suche nicht gefunden.

Melissa Casias , 39, arbeitete als Verwaltungsassistentin im Labor und verschwand im Juni 2025, nachdem sie ihrer Tochter das Mittagessen vorbeigebracht hatte.

Casias, deren Ehemann ebenfalls in Los Alamos arbeitet, wurde zuletzt auf Überwachungsaufnahmen gesehen, wie sie allein an einer Autobahn entlangging.

Laut den Behörden wurden sowohl Casias‘ Festnetztelefon als auch ihr Diensttelefon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und in ihrem Haus zurückgelassen.

Der vermisste Luftwaffengeneral William McCasland, der als „Gatekeeper“ in der UFO-Forschung fungierte, hatte indirekte Verbindungen zum Los Angeles National Laboratory, da er die Aufsicht über die im Labor durchgeführten Nuklearforschungsprogramme innehatte.

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.