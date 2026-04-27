X 2.5 Sonnenausbruch: Auf den Kometen gerichtet

Jetzt. ☀️☄️⚡ Sonnenfleck AR4419. Sonneneruption (CMEs) bewegt sich auf den Kometen C/2025 R3 PanSTARRS zu.

Aktuell im Perihel.

Sonnennächster Punkt.

Konjunktion von Sonne, Komet und Erde.

und 26. April.

Morgen und übermorgen.

Koronografenbilder bestätigen die aktuelle Position des Kometen.

Wir beobachten die Entwicklung genau.

AR 4419 hat erneut einen X-Flare erzeugt, der um 08:13 UTC (24. April) die Stärke X2,52 erreichte. Die plötzlich hyperaktive Sonnenfleckenregion rotiert weiter in Richtung des nordwestlichen Sonnenrandes.

Der erste Sonnenausbruch der Stärke X2,5 um 01:07 UTC schleuderte einen koronalen Massenauswurf (CME) nach Nordwesten, der sich bisher außerhalb der direkten Bahnlinie Sonne-Erde zu befinden scheint.

Dieses jüngste Ereignis wird wahrscheinlich ein ähnliches Ergebnis haben. Weitere Informationen folgen.