X 2.5 Sonnenausbruch: Auf den Kometen gerichtet

Jetzt. ☀️☄️⚡ Sonnenfleck AR4419. Sonneneruption (CMEs) bewegt sich auf den Kometen C/2025 R3 PanSTARRS zu.
Aktuell im Perihel.
Sonnennächster Punkt.
Konjunktion von Sonne, Komet und Erde.
- und 26. April.
Morgen und übermorgen.
Koronografenbilder bestätigen die aktuelle Position des Kometen.
Wir beobachten die Entwicklung genau.
AR 4419 hat erneut einen X-Flare erzeugt, der um 08:13 UTC (24. April) die Stärke X2,52 erreichte. Die plötzlich hyperaktive Sonnenfleckenregion rotiert weiter in Richtung des nordwestlichen Sonnenrandes.
Der erste Sonnenausbruch der Stärke X2,5 um 01:07 UTC schleuderte einen koronalen Massenauswurf (CME) nach Nordwesten, der sich bisher außerhalb der direkten Bahnlinie Sonne-Erde zu befinden scheint.
Dieses jüngste Ereignis wird wahrscheinlich ein ähnliches Ergebnis haben. Weitere Informationen folgen.
Schreibe einen Kommentar