🛸👁️ US-Beamte, die über außerirdische Intelligenz informiert wurden, beschrieben deren Verhalten angeblich auf eine Weise, die jeden beunruhigen sollte. Sie zeigen keinerlei Interesse an unserem Alltag, unserer Kultur, unseren Errungenschaften. Sie scheinen erst dann aufmerksam zu werden, wenn wir anfangen, unsere Umgebung zu zerstören, einschließlich uns selbst.

Ein Beamter soll es so formuliert haben: „Sie verhalten sich wie Tierpfleger, die sich erst dann für das tägliche Leben der Wildtiere interessieren, wenn es ein Problem gibt.“

Die Implikation ist erschreckend. Wenn diese Beobachter existieren, ist die Menschheit nicht die intelligente Spezies, die Kontakt aufnimmt. Wir sind die beobachteten Objekte.

Unsere Kriege, unsere Umweltzerstörung, unsere Konflikte lösen Überwachung aus, so wie kämpfende Labortiere im Käfig Forscher alarmieren würden. Wir sind ihnen nicht ebenbürtig. Wir sind ihr Problem.

Bundesquellen beschreiben eine zunehmend ausgefeilte Überwachung menschlicher Aktivitäten, insbesondere in der Nähe von Atomanlagen und Konfliktgebieten.

Mehrere Militärangehörige berichten von Flugobjekten, die während Waffentests, Marineübungen und in Momenten internationaler Spannungen auftauchen. Das Muster deutet eher auf Überwachung als auf Erkundung hin.

Pentagon-Beamte haben zwar die Existenz unidentifizierter Phänomene bestätigt, weigern sich aber, deren Absicht oder Ursprung zu benennen.

Auf die Frage, ob diese Objekte Sorge um das menschliche Wohlergehen oder lediglich Datenerhebung belegen, verweisen die Behörden auf Geheimhaltungsvorschriften. Das fehlende direkte Eingreifen wird als Zurückhaltung, nicht als Gleichgültigkeit, interpretiert.

Geheimdienstanalysten, die über das Muster informiert wurden, argumentieren, dies entspreche der Überwachung durch Aufsichtsbehörden, die Gehege auf Störungen überprüfen.

Andere vermuten, dass hochentwickelte Geheimdienste primitive Konflikte ähnlich wie Menschen tierisches Verhalten betrachten: nur dann bemerkenswert, wenn sie die allgemeine Stabilität oder die Sicherheitsvorkehrungen gefährden.

Werden wir von gleichgültigen Beobachtern überwacht, die die menschliche Zivilisation als Sicherheitsrisiko sehen, oder deutet ihre selektive Aufmerksamkeit auf etwas ganz anderes hin?

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