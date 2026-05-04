Die Erde brennt 🌍🔥

Sehen Sie sich diese Weltkarte an.

Das ist keine Simulation.

Das sind die Rohdaten eines Planeten in Flammen.

Man sagte Ihnen, es seien Einzelfälle.

Man sagte, es sei nur eine „schwierige Jahreszeit“.

Aber sehen Sie, wo die Brände gerade zusammenlaufen:

Eine Feuerwand verschlingt das Herz Afrikas. Die Äquatorialregion (Kongobecken) ist in Flammen. Der Rauch zieht westwärts Richtung Atlantik.

Die größten Waldbrände der Erde wüten in der Tundra (Sibirien). Sichtbar steigen gewaltige Rauchwolken (oben rechts) in die obere Atmosphäre auf.

Die Ränder der Lunge unseres Planeten glühen rot, während der Regenwald in seiner trockensten Zeit in Flammen aufgeht.

Ein Feuerring umgibt die Mittelmeerküste und verzehrt sichtbar Teile Spaniens, Portugals, Italiens und Griechenlands.

Hunderte einzelne, massive Feuercluster explodieren gleichzeitig.

Drei Kontinente.

Eine synchronisierte Krise.

Die Natur koordiniert keine Angriffe.

Aber eine Atmosphäre, die am Rande des Zusammenbruchs steht, tut es.

Sie lassen sich von den Schlagzeilen ablenken.

Wir beobachten den Zusammenbruch der Systeme.

Wir beobachten die Lage genau.