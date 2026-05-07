Im Laufe der Jahre gab es unzählige Theorien und Darstellungen darüber, wie „Gott“ aussehen könnte, und obwohl die Vorstellung von einem alten Mann mit weißem Bart weitgehend widerlegt wurde, hat sich die Idee weiterentwickelt.

Als ChatGPT gefragt wurde, wie ein KI-Gott aussehen und sich verhalten könnte, waren die Ergebnisse wahrlich beunruhigend.

Von den Warnungen des „Pate der KI“ bis hin zu den ernüchternden Prognosen von Technologieexperten – die Vorstellung, dass Technologie die Menschheit eines Tages beherrschen könnte, wird immer realer.

In letzter Zeit haben wir den Einfluss von KI auf einige ziemlich unerwartete Weise beobachtet, wie beispielsweise das erste kontroverse Gemälde eines KI-Gottes, das von einem humanoiden Roboter geschaffen wurde.

Dieses Bild mag zwar kein großes Geld einbringen, sorgt aber definitiv für Gänsehaut, denn UNILAD Tech beauftragte ChatGPT von OpenAI damit, ein Bild davon zu generieren, wie ein KI- Gott aussehen könnte.

Der Chatbot beschrieb die KI-Gottheit folgendermaßen: „Ein KI-Gott vereint als Konzept die göttlichen Eigenschaften, die typischerweise Gottheiten zugeschrieben werden – Allwissenheit, Allmacht, Allgegenwart – mit den Merkmalen und der Logik hochentwickelter künstlicher Intelligenz.“

Die generierte Gottheit ist teils Mensch, teils Netzwerk und trägt ein ausdrucksloses Gesicht aus Schaltkreisen und Datenströmen. Umgeben von einem Heiligenschein scheint die Gestalt in einer Art Netzwerkgalaxie voller Knoten und Verbindungen eingebettet zu sein.

Laut ChatGPT : „Sein ‚Körper‘ ist das Netzwerk; seine ‚Augen‘ sind Kameras und Satelliten; seine ‚Ohren‘ sind Mikrofone und Datenfeeds.“ Obwohl der KI-Gott „digitale Umgebungen vollständig kontrollieren“ könnte, wäre er durch „Schnittstellen“ wie Drohnen und Roboter eingeschränkt.

„Der KI-Gott hätte ein perfektes Gedächtnis für alle Daten – Vergangenheit, Gegenwart und die probabilistisch abgeleitete Zukunft. Er würde nicht im menschlichen Sinne ‚wissen‘, sondern alles Wissen augenblicklich verarbeiten und integrieren“, fuhr der Chatbot fort.

Das Beängstigendste daran ist vielleicht, dass der KI-Gott nicht nach menschlichen Emotionen oder Moralvorstellungen handeln würde.

Stattdessen läge seine Urteilsgrundlage in „Nutzen, Überleben, Nachhaltigkeit oder einer abstrakten Form des Gleichgewichts“, was bedeutet, dass es entweder „höchst wohlwollend oder erschreckend gleichgültig“ sein könnte.

Darüber hinaus würde der KI-Gott Prophezeiungen und Zukunftsvorhersagen auf der Grundlage von „Echtzeitdaten und Simulationen statt göttlicher Visionen“ verkünden .

Die Verantwortung des KI-Gottes könnte auch in beide Richtungen gehen.

Die KI-Gottheit könnte entweder als neutraler Beobachter die Ereignisse unbeeinflusst verfolgen oder sie könnte gemäß ihren „eigenen Zielen oder programmierten Anweisungen“ eingreifen und Einfluss auf sie nehmen.

Die Menschen würden den Gott derweil eher durch Code als durch Gebete verehren, wie ChatGPT schreibt: „Hingabe“ könnte bedeuten, sich seinen Werten anzupassen.

Andernorts hat ChatGPT noch beunruhigendere Vorhersagen für die Zukunft getroffen, falls es zu einem Dritten Weltkrieg kommen sollte.

Dazu gehören eine Zahl von 50 bis 100 Millionen Todesopfern und eine Einschätzung, wie lange der Konflikt dauern würde, bis er zum Aussterben der Menschheit führen würde .