Das Gehirn ist Empfänger, Schöpfer und Sender in einem

„Energie Zivota“ berichtet:

Das Gehirn ist nicht nur ein Organ, das denkt und unseren Körper steuert, sondern ein lebendes System, das als Schnittstelle zwischen dem Selbst und der Welt fungiert. Es empfängt ständig Signale, interpretiert sie, trifft Vorhersagen, speichert Erfahrungen und entwickelt sich fortwährend weiter.

Von außen mag es wie eine stabile Persönlichkeit erscheinen, doch im Inneren ist es ein ständiger Prozess. Es ist ein Strom von Wahrnehmungen, Emotionen, Entscheidungen, Erinnerungen und Erwartungen, die in jedem Augenblick aktualisiert werden.

Die Realität ist kein vorgefertigtes Bild im Kopf. Sie ist ein Modell, das das Gehirn aus begrenzten Daten erstellt. Sehen ist keine Kamera, sondern die Interpretation von Licht. Hören ist kein Mikrofon, sondern die Rekonstruktion von Mustern. Selbst Körperempfindungen sind nicht bloß Rohdaten, sondern die Bedeutung, die das Gehirn ihnen zuweist.

Das Gehirn ist somit gleichzeitig Empfänger, Schöpfer und Sender. Es liest die Welt und formt sie gleichzeitig, um sie zu verstehen und in ihr funktionieren zu können. In diesem Sinne ist das Gehirn ein System, dessen Programm durch Lernen, Gewohnheiten, Wiederholung und Erfahrung geprägt wird.

Eine grundlegende Eigenschaft des Gehirns ist seine Vernetzungsfähigkeit. Es ist nicht im Schädel isoliert, sondern über die Sinne, Sprache, Beziehungen und Kultur mit der Umwelt verbunden. Dies ist unser Netzwerk – das soziale Umfeld und das Informationsökosystem, das ständig auf uns einwirkt.

Jeder Satz, den wir hören, jede Geste, die wir lesen, jede Situation, die uns verunsichert oder beruhigt, ist eine Informationsdosis, die das Gehirn verarbeitet und seinem Weltbild hinzufügt. Wir reagieren darauf mit Verhalten, Entscheidungen, Emotionen und Aufmerksamkeit. Das Gehirn fungiert somit als Knotenpunkt in einem Netzwerk – es empfängt, transformiert und sendet.

Doch mit der Vernetzungsfähigkeit geht auch Verletzlichkeit einher. Sobald ein Kanal existiert, durch den etwas eindringen kann, besteht auch die Möglichkeit, dass es sich nicht nur um nützliche Information, sondern auch um Manipulation handelt. Und dabei geht es nicht nur um großen, sichtbaren Druck. Oft geht es um subtile, langfristige Prägungen.

Eine sich wiederholende Botschaft, die irgendwann wie die Wahrheit klingt.

Eine Beziehung, in der man lernt, seine Bedürfnisse zu unterdrücken.

Medienlärm, der Angst zum Normalzustand werden lässt.

Das Gehirn ist plastisch. Es verändert sich je nach wiederholten Erfahrungen. Das ist eine enorme Stärke des Lernens – und gleichzeitig eine Schwäche, denn dieselben Mechanismen ermöglichen auch eine negative Umformung.

Deshalb ist es wichtig zu lernen, zu erkennen, was uns wirklich guttut und was nicht.

Brahmi forte hilft uns, den Kontext besser zu verstehen. Diese Vorbereitung ermöglicht es dem Gehirn, neue neuronale Verbindungen aufzubauen, sodass wir die Realität viel realitätsnäher wahrnehmen.