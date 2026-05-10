Ehemaliger Marineadmiral: Sie operieren längst unter uns

🌊🛸 Ein pensionierter Marineadmiral hat es soeben im nationalen Fernsehen ausgesprochen: Nicht-menschliche Intelligenz, die auf einer höheren Ebene als die Menschheit operiert, ist bereits unter uns. Und die Beweise deuten darauf hin, dass sie unter unseren Ozeanen leben könnte.

Konteradmiral Timothy Gallaudet wich nicht aus. Er sagte weder „möglicherweise“ noch „vielleicht“. Heute erklärte der ehemalige Leiter des Marine-Meteorologie- und Ozeanographiekommandos und ehemalige kommissarische Leiter einer wichtigen Bundesbehörde für Meeresforschung in der Sendung von Fox News gegenüber Will Cain, dass die Beweise existieren und seit über achtzig Jahren vorliegen.

Gallaudet enthüllte, dass er heute Morgen direkt mit einem pensionierten Marinekapitän und U-Boot-Fahrer gesprochen habe, der 1983 etwas beobachtet hatte, das sein Leben veränderte.

Ein Unterwasserobjekt, das während eines aktiven U-Boot-Einsatzes entdeckt wurde, bewegte sich mit Geschwindigkeiten, die keine bekannte Technologie auf der Erde nachbilden kann. Der Offizier konnte es keinem Gegner zuordnen. Es war ihm schlichtweg unbekannt.

Diese Aussage ist kein Einzelfall. Gallaudet berichtet, dass ehemalige U-Boot-Offiziere und Spezialisten für akustische Aufklärung ihm ähnliche Berichte zukommen ließen. Objekte, die per Sonar geortet werden, verhalten sich auf eine Weise, die alle Möglichkeiten des Unterwasserarsenals übersteigt. Geschwindigkeiten, Tiefen und Manöver, die keine Flotte einer Nation nachahmen kann.

Er verwies auch auf durchgesickertes Militärmaterial, darunter Videoaufnahmen der USS Omaha aus dem Jahr 2019 vor der Küste Südkaliforniens, die Objekte beim Eindringen ins Wasser zeigen. Und er brachte seine Behauptungen mit etwas Größerem in Verbindung.

Die Dokumentation „The Age of Disclosure“ mit 34 Regierungs- und Militärinsidern, darunter der amtierende Außenminister Marco Rubio, legt dar, was Gallaudet als offenes Eingeständnis bezeichnet: Die Bundesregierung hält seit über acht Jahrzehnten UFO-Daten, Videomaterial und materielle Beweise zurück.

Gallaudet ist kein Außenseiter. Er kommandierte die gesamte meteorologische und ozeanographische Abteilung der Marine. Er leitete eine wichtige Bundesbehörde.

Er sagte vor dem Kongress aus. Und heute sprach er im Kabelfernsehen das aus, was bisher verschwiegen wurde: Dies sind keine hypothetischen Besucher. Sie sind hier. Und möglicherweise haben sie sich dort versteckt, wo Menschen kaum etwas beobachten: in der Tiefsee.

Manche glauben, diese Objekte repräsentierten eine außerirdische Präsenz, die seit Jahrhunderten neben der Menschheit existiert und die Tiefsee als Tarnung nutzt. Andere argumentieren, die Beweise bestünden lediglich aus Indizien und uneindeutigen Sensordaten, die sich auch konventionell erklären ließen.

Wenn ein pensionierter Admiral mit dieser Sicherheitsfreigabe und Glaubwürdigkeit behauptet, der Beweis existiere bereits, warum ist er dann immer noch geheim?

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