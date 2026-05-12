🕳️👁️ Sie waren nie im Himmel

🕳️👁️ Ein christlicher Pastor, der während einer Operation starb und wieder zum Leben erwachte, behauptet, zu wissen, was sich wirklich unter unseren Füßen befindet.

Kevin Zadai spricht nicht von Rohren und Beton. Er sagt, interdimensionale Hybridwesen seien bereits da unten, unter Häusern und Städten, und sie warteten nicht darauf, aus dem Weltraum zu kommen. Sie warteten darauf, sich zu offenbaren.

Diese Behauptung schlägt wie eine Granate in die sorgfältig gesteuerte Informationspolitik der Regierung ein. Denn wenn Zadai Recht hat, war die Frage nie, woher sie kommen. Es ging darum, wie lange sie schon hier sind.

Zadai hat ein weltweites Missionswerk um das aufgebaut, was Jesus ihm nach eigenen Angaben während einer fünfstündigen Nahtoderfahrung offenbart hat.

Nun wendet er dieses Konzept direkt auf die Frage nach Außerirdischen an. Was Regierungen und Forscher als Außerirdische bezeichnen, so Zadai, sei besser als dimensionale Wesen zu verstehen, als Hybride, die einen Raum zwischen dem Physischen und dem Spirituellen einnehmen, unterirdisch existieren und auf den Moment warten, in dem sie sich offenbaren wollen.

Diese Theorie des unterirdischen Ursprungs ist gar nicht so abwegig, wie sie klingt. Universitätsforscher haben offiziell vorgeschlagen, dass eine Kategorie nicht-menschlicher Intelligenz während der gesamten aufgezeichneten Geschichte mit der Menschheit koexistiert haben könnte, verborgen unter der Oberfläche oder an Orten, die die Menschen schlichtweg noch nicht untersucht haben.

Diese Hypothese existierte bereits Jahrzehnte vor der modernen Offenlegung außerirdischer Intelligenz.

Zadai unterscheidet sich von säkularen Forschern durch sein Motiv. Er spricht nicht von einem Kontakt mit der Menschheit. Er bezeichnet das bevorstehende Ereignis als koordinierte spirituelle Täuschung, als inszeniertes Offenbarungsereignis, das darauf abzielt, den religiösen Glauben im großen Stil zu erschüttern.

Und er ist nicht der einzige Theologe, der dies angesichts des zunehmenden Drucks aus Washington zur Offenlegung von Informationen behauptet.

Keine Regierungsbehörde hat sich bisher direkt mit der Hypothese des unterirdischen Ursprungs auseinandergesetzt. Offizielle Konzepte außerirdischer Intelligenz verwenden weiterhin Formulierungen, die auf eine externe, nicht-terrestrische Quelle hindeuten, ohne jemals zu definieren, was das genau bedeutet.

Manche Forscher glauben, dass eine unterirdische Intelligenz die jahrzehntelangen Vorfälle mit unbemannten Luftfahrzeugen erklären könnte, die aus Gewässern und Gebirgszügen anstatt aus dem offenen Himmel auftauchen, sowie das Muster des Verschwindens in der Nähe bekannter Tunnelanomalien.

Andere argumentieren, dass das interdimensionale Modell, ob theologisch oder quantenphysikalisch begründet, die einzige Erklärung für das Erscheinen und Verschwinden von Flugobjekten ohne jegliche messbare Antriebssignatur ist.

Wenn diese Wesen die ganze Zeit unter der Zivilisation existiert haben, was bedeutet das dann für all die Regierungen, die die Öffentlichkeit jahrzehntelang aufgefordert haben, nach oben zu schauen?

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