Unversiegeltes FBI-Dokument: UFO-Zeugen „von mysteriösen Kräften getötet“

Ein freigegebenes FBI-Dokument enthüllt, dass UFO-Zeugen „von mysteriösen Kräften getötet“ wurden, was neue Fragen darüber aufwirft, was die Bundesregierung seit Jahrzehnten über UFO-Sichtungen weiß.

Das brisante Memo aus dem Jahr 1967, das am Freitag im Rahmen von Präsident Donald Trumps umfassender UFO-Transparenzinitiative veröffentlicht wurde, enthält detaillierte Aussagen einer jungen Informantin, die Bundesbeamten angeblich mitteilte, sie habe direkten Kontakt zu einem Wesen „von einem anderen Planeten“ gehabt. Die Frau gab an, sie habe befürchtet, getötet zu werden, weil sie ihr Wissen preisgegeben habe.

Nypost.com berichtet: „Sie gab an, im Juli 1967 einem Wesen von einem anderen Planeten begegnet zu sein, das irdische Gestalt angenommen hatte“, heißt es in dem Memo vom 10. Oktober 1967. „Er gab ihr bestimmte Informationen, wurde dann abgeholt und verließ die Erde.“

„Sie gab an, daraufhin Nachrichten von außerirdischen Quellen erhalten zu haben“, heißt es in dem Memo weiter – und listet konkrete Zeitpunkte auf, zu denen Menschen UFOs begegnet sind.

Sie berichtete, dass der Außerirdische ihr mitgeteilt habe, dass „am 22. Mai 1962 eine Rakete auf ein UFO über Afrika abgefeuert wurde“, dieses aber durch sein „Kraftfeld“ geschützt sei, und dass es am 20. August 1967 eine weitere Sichtung über der Antarktis gegeben habe.

„Die Informantin gab an, dass sie, falls diese Information zutrifft, auch weitere Informationen haben wird“, heißt es darin.

„Sie gab an, um ihr Leben zu fürchten, falls bekannt würde, dass sie die Behörden kontaktiert habe, da in der Vergangenheit Personen, die UFOs gesehen hatten, auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen seien“, heißt es abschließend.

Das Memo ist ein Schriftstück aus einem Fundus bisher unveröffentlichter UFO-Akten, die fast 80 Jahre zurückreichen. 162 dieser Akten wurden am Freitag von der Trump-Regierung freigegeben.

Die Veröffentlichung der Dateien erfolgt nach einer präsidialen Anordnung vom Februar, die Transparenz in Bezug auf „außerirdisches Leben, unidentifizierte Luftphänomene und unidentifizierte Flugobjekte“ fordert .

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