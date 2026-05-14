Am 18. Juli 2026 soll ein weltweiter Stromausfall beginnen, der neun Tage andauern wird. Gerüchten zufolge werden die Regierungen die Öffentlichkeit nicht warnen, da Geheimhaltung Teil eines mysteriösen Protokolls im Zusammenhang mit der Agenda 2030 sei. Videos und Nachrichten, die diesen Stromausfall beschreiben, kursieren rasant.

Am 18. Juli 2026 kursierte eine Theorie:

Ein neuntägiger globaler Stromausfall.

Keine Störung.

Kein Unfall.

Stille.

Die Theorie besagt, es handle sich nicht nur um einen Stromausfall, sondern um einen koordinierten Systemreset.

Stromnetze? Offline. Kommunikationsnetze? Ausgefallen. Satelliten? Weg. Keine Warnung. Keine Notfallmeldung. Die Welt steht still.

Keine Explosion. Kein Zusammenbruch. Nur das leise Verstummen des Systems. Laut dieser Theorie geht es beim Stromausfall nicht um das Licht. Es geht um das Fehlen jeglicher Signale. Die gesamte digitale Infrastruktur wird spurlos abgeschaltet. Das Beunruhigende daran? Die Theorie behauptet, es gäbe ein Protokoll.

Einige Berichte behaupten, dass die Lichter ausfallen, die Kommunikation zusammenbrechen und sich weltweit Chaos ausbreiten werde. Viele sind sich unsicher, ob es sich um Realität oder nur um eine weitere Panikmache im Internet handelt.

Weder Behörden noch Experten haben Pläne für ein solches Ereignis bestätigt. Wissenschaftler, Energieexperten und Regierungen schweigen. Frühere Vorhersagen globaler Stromausfälle haben sich als falsch erwiesen und oft ohne Beweise Panik und Unsicherheit in den sozialen Medien geschürt.

Trotz fehlender Beweise zieht die Theorie weiterhin Aufmerksamkeit auf sich. Die Menschen fürchten Kontrollverlust, plötzliches Chaos und einen technologischen Zusammenbruch.

Die Geschichte bleibt ein Rätsel und wirft die Frage auf, ob es sich nur um ein Gerücht handelt oder ob an diesem Datum tatsächlich etwas Ungewöhnliches passieren könnte.