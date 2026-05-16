Weltweit brechen zahlreiche Vulkane aus oder zeigen erhöhte Aktivität – von Island und Italien über Indonesien, Japan, Mexiko, Chile und Alaska bis hin zur Halbinsel Kamtschatka.

Aufsteigende Aschewolken, fließende Lava, vulkanische Blitze und verstärkte seismische Aktivität erinnern die Welt daran, dass die tektonischen Systeme der Erde ständig in Bewegung sind.

Viele dieser Ausbrüche ereignen sich entlang des Pazifischen Feuerrings, einer der geologisch aktivsten Regionen der Erde.

🔥 Regionen, die genau beobachtet werden:

🌋 Island – Halbinsel Reykjanes

🌋 Indonesien – Merapi, Semeru & Anak Krakatau

🌋 Japan – Sakurajima

🌋 Philippinen – Mayon & Taal

🌋 Italien – Ätna

🌋 Vereinigte Staaten – Alaska & Hawaii

🌋 Mexiko – Popocatépetl

🌋 Chile – Anden-Vulkangürtel

🌋 Russland – Halbinsel Kamtschatka

Vulkanausbrüche sind zwar natürliche geologische Ereignisse, doch das Ausmaß der weltweiten, gleichzeitigen Aktivität erregt die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern und Beobachtern gleichermaßen.

Der Planet ist lebendig – und formt sich ständig unter unseren Füßen neu.