„Herzschlag der Erde“ berichtet:
Schau dir dieses Feld vom 16.05.2026 an.
Stundenlang bewegt sich alles noch in Wellen.
Dann verdichtet sich die Energie.
Und gegen Abend kippt das Bild in eine massive weiße Übersteuerung — als würde das Erdfeld für einen Moment nicht mehr flüstern, sondern laut aufleuchten. 🤍🌍
Und ausgerechnet heute trifft das auf eine selten dichte Kulisse:
🌑 Neumond im Stier — ein kosmischer Nullpunkt für Neubeginn, Erdung, Wert und innere Ausrichtung.
☀️ Schneller Sonnenwind und erhöhte geomagnetische Unruhe rund um dieses Wochenende — die Sonne klopft spürbar an unser Feld.
Ich sage nicht, dass ein Bild dir vorgibt, was du fühlen sollst.
Aber ich sage:
Wenn du heute innerlich aufgewühlt, müde, ungewohnt sensibel oder plötzlich sehr klar bist — dann wundere dich nicht. ⚡️
Dieser Neumond fragt nicht leise:
Was in dir darf jetzt enden, weil es nie wirklich zu deiner Seele gehört hat?
Welche alte Rolle ist zu eng geworden?
Welcher Teil von dir will nicht mehr funktionieren — sondern endlich echt werden? 🌑✨
Der Stier-Neumond will dich zurück in deine Wahrheit bringen.
Nicht höher.
Nicht schneller.
Sondern tiefer. Wahrer. Verkörperter. 🌱
Und während die Sonne das Magnetfeld bewegt,
während die Schumann-Resonanz sichtbar eskaliert,
kann sich auch in dir etwas melden, das lange überlagert war:
dein ursprünglicher innerer Klang.
deine Essenz.
dein Seelenname. 💫
Vielleicht ist genau dieser Abend kein Abend zum Wegscrollen.
Vielleicht ist er ein Moment, an dem du innehältst und dich fragst:
Wer bin ich, wenn ich aufhöre, nur das zu sein, was das Leben aus mir gemacht hat?
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