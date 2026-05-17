Der Bann wirkt seit 1958

🔺👁 Die NASA benannte ihre Programme nicht zufällig nach Göttern. Dr. Abe Silverstein wählte Apollo, Merkur und Artemis, um mythologische Archetypen in einem den Missionen entsprechenden Maßstab zu nutzen. Forscher argumentieren heute, dass die Absicht weit tiefer ging als bloße Inspiration.

Die Missionsabzeichen, die Astronauten seit Jahrzehnten tragen, zeigen den Ouroboros, das Allsehende Auge, das Anch-Kreuz und das Pentagramm – Symbole mit direkten Wurzeln in der okkulten Tradition, die sich unübersehbar auf offiziellen Regierungsuniformen verbergen.

Aus jungianischer Sicht sind dies keine bloßen Dekorationen. Archetypen umgehen das rationale Denken und sprechen direkt das Unterbewusstsein an.

Wenn diese Interpretation zutrifft, betreibt die NASA seit Jahrzehnten eine symbolische Arbeit, die in ihr offizielles Branding eingebettet ist und von Milliarden Menschen weltweit wahrgenommen wird, die nie hinterfragt haben, was sie da sehen.

Das Artemis-Programm, benannt nach Apollos Zwillingsschwester, setzt dieses Muster bis heute fort. Neue Missionen. Dieselbe symbolische Architektur.

„Die Wahrheit wird nicht verborgen; sie wird ignoriert und ist direkt in die Missionsabzeichen der NASA eingewebt.“

Handelt es sich hierbei um eine bewusste okkulte Absicht, die in die Struktur der mächtigsten Raumfahrtbehörde der Erde eingewoben ist, oder um unschuldig der Geschichte entlehnte Mythologie?

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