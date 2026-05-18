Wissenschaftler sagen, dass die Erdkruste unter der Zentraltürkei in einem seltsamen kreisförmigen Muster absinkt, und sie glauben, endlich den Grund dafür zu kennen

Wissenschaftler haben im türkischen Konya-Becken ein Gebiet mit starker Absenkung entdeckt. Diese ungewöhnliche Landabsenkung steht im Zusammenhang mit tiefgreifender tektonischer Aktivität, bei der sich ein dichter Teil der Erdkruste ablöst und absinkt. Übermäßiger Grundwasserverbrauch verschärft die Situation. Dieses geologische Ereignis zeigt, dass Kontinente nicht statisch sind und ihre Form im Laufe der Zeit verändern können.

Auf den ersten Blick mag das Konya-Becken in der Zentraltürkei stabil erscheinen. Das Gebiet ist weitläufig, trocken und relativ flach, geprägt von Ackerland, Wüstenlandschaften und Senkungsgebieten. Jüngste Satellitenbeobachtungen und geophysikalische Analysen haben jedoch gezeigt, dass es im Becken Abschnitte gibt, die in unerwartet hoher Dichte langsame Absenkungen aufweisen.

Laut einer 2024 in Nature Communications veröffentlichten Studie ist diese Absenkung im zentralen Bereich des Beckens am stärksten ausgeprägt.

Wissenschaftler konnten so eine Region mit besonders starker Absenkung identifizieren, die sie als „Zielscheibe“ bezeichnen. Dies ist ein entscheidender Punkt, da die Deformation nicht gleichmäßig über die gesamte Zentraltürkei verteilt ist, sondern sich stark auf das Zentrum des Beckens konzentriert. In einigen Gebieten sanken die Böden jährlich um bis zu mehrere zehn

Millimeter. Auch wenn dies zunächst unbedeutend erscheint, wird eine solche Absenkung zwangsläufig schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Infrastruktur haben.

Diese Entdeckung erregte Aufsehen, da sich das Absinken nicht ohne Weiteres durch andere Theorien wie Sedimentablagerungen oder großflächige Verformungen der kontinentalen Kruste erklären lässt. Die Studie von Forschern der Fachzeitschrift Nature Communications kommt zu dem Schluss, dass der Prozess vielmehr mit einem tiefer liegenden tektonischen Vorgang in großen Tiefen zusammenhängt.

Dieses Phänomen beruht vermutlich auf der Ablösung und Subduktion des unteren Teils der Lithosphäre unter Zentralanatolien, einem Prozess, der als Mantellithosphären-Tropfen bekannt ist . Vereinfacht gesagt scheint sich ein

dichter Bereich der Erdkruste und des Erdmantels abzulösen und unter seinem eigenen Gewicht abzusinken.

Wissenschaftler glauben, dass die Erdkruste aus der Tiefe nach unten gezogen wird.

Es mag zunächst unglaublich klingen, doch Geologen zufolge korreliert das Phänomen mit zahlreichen Daten aus verschiedenen Gebieten der Region.

Den Erkenntnissen zufolge deuten sowohl seismische Reflexionsmessungen, Gravimetrie, Topographie und satellitengestützte Messungen der Landdeformation auf eine anhaltende Abtragung der Lithosphäre unter Zentralanatolien hin. Besonders interessant ist dabei, dass sich das größere zentralanatolische Plateau trotz des Absinkens des Konya-Beckens weiter hebt. Dies bedeutet, dass in der Region zwei gegenläufige Prozesse der Krustenbewegung gleichzeitig stattfinden.

Geologen führen diesen besonderen Prozess darauf zurück, dass die tiefere Abtragung der Lithosphäre oft unterschiedliche Reaktionen an ihrer Oberfläche auslöst, was in einigen Gebieten zu Hebungen und in anderen zu

Einstürzen in lokale Becken führt. In diesem Sinne funktioniert das Konya- Becken ähnlich wie ein Becken, das sich innerhalb eines sich hebenden Plateaus bildet.

Die Grundwassernutzung kann die Situation in den oberen Bodenschichten weiter verschärfen. Zudem ist das Konya-Becken stark von unterirdischen Wasservorkommen für Landwirtschaft und Trinkwasserversorgung abhängig.

Der US Geological Survey (USGS) gibt an, dass übermäßige Grundwasserentnahme zu Sedimentverdichtung und verstärkter

Bodenabsenkung in ohnehin schon anfälligen Gebieten führen kann.

Daher sind Wissenschaftler überzeugt, dass zwei unterschiedliche Kräfte gleichzeitig auf das Gebiet einwirken könnten: tiefer liegende tektonische Mechanismen und oberflächliche, durch Wassernutzung bedingte Prozesse.

Dieses Szenario erscheint besonders beunruhigend, da das Gebiet Zentralanatoliens bereits durch spektakuläre Erdfälle infolge von Karstlandschaft und Grundwasserverknappung gekennzeichnet ist.

Genau aufgrund dieser Merkmale besitzt das Konya-Becken wissenschaftliche Bedeutung. Während die meisten Menschen Bewegungen der Erdkruste durch vulkanische und seismische Aktivität wahrnehmen, ist es wichtig zu wissen,

dass sich die Erdkruste auch ohne diese über Jahre hinweg langsam bewegen kann, während in ihren tieferen Schichten eine Art stiller Umbau stattfindet.

Wie Experten in einem Artikel in Nature Communications erwähnen, liefert das Konya-Becken ein hervorragendes Beispiel für lithosphärisches „Abtropfen“ in der Neuzeit.

Dichtes Material in den unteren Bereichen der Erdkruste und des oberen Erdmantels löst sich langsam ab und sinkt ab, wodurch sich das Kräftegleichgewicht in den darüber liegenden Landmassen verändert. Dies trägt zu Veränderungen von Hochebenen, Becken und der Struktur der Kontinente bei. Dieser Fall beweist gleichzeitig, dass die moderne

Wissenschaft zunehmend auf die Kombination verschiedener Ansätze setzt.

Die Bodenbewegung kann mithilfe von InSAR und GNSS aus dem Weltraum erfasst werden, während seismische und gravimetrische Messungen tiefer in die Erde blicken. Geologische Modelle vereinen schließlich alle Erkenntnisse

in einer einzigen Theorie.

Für die Menschen, die in der Region leben, ist das Problem jedoch weit mehr als nur eine akademische geologische Untersuchung. Die Folgen von Erdfällen, Bodenrissen und Bodensenkungen können sich direkt auf

Landwirtschaft, Straßen, Gebäude und unterirdische Gewässer auswirken. Diese Bewegungen werden zur alltäglichen Realität, noch bevor es zu einer Katastrophe kommt.

Die Auswirkungen reichen sogar noch weiter als nur bis in die Türkei. Das Beispiel des Konya-Beckens lehrt Geologen, dass die Landmassen, die wir Kontinente nennen, nicht statisch und unbeweglich sind. Sie können dünner werden, auseinanderbrechen, sich heben, absinken und ihre Konfiguration ständig verändern.