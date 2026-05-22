„Herzschlag der Erde“ berichtet:

Geliebte Herzschlag der Erde Community, dieses Schumann-Bild spricht eine klare Sprache:

Das Feld ist nicht ruhig. Es arbeitet. Es lädt. Es bewegt. 🌌🔥

Und genau das spüren gerade viele.

Müdigkeit.

Innere Unruhe.

Druck im Kopf.

Ohrenpfeifen.

Wirre Träume.

Emotionale Wellen.

Dieses Gefühl: „Irgendetwas ist anders.“

Gleichzeitig berichten aktuelle Energie-Updates von intensiver Sonnenaktivität auf der Rückseite der Sonne und ungewöhnlich vielen erdnahen Asteroiden-Vorbeiflügen. Keine Panik. Keine Angst. Keine Weltuntergangsnummer.

Aber energetisch fühlt es sich an wie ein kosmischer Durchgang.

Als würde die Erde gerade durch ein verdichtetes Feld wandern. ☄️🌞🌍

Und mein Gefühl ist:

Wir werden gerade nicht bestraft.

Wir werden erinnert.

Erinnert an unsere innere Wahrheit.

Erinnert an unsere Verbindung zur Erde.

Erinnert daran, dass wir mehr sind als Alltag, Stress, Funktionieren und alte Programme. ✨

Wenn das Feld draußen lauter wird, ruft deine Seele oft leiser, aber klarer.

Vielleicht fühlst du gerade nicht „zu viel“.

Vielleicht spürst du nur wieder genauer.

Vielleicht meldet sich etwas in dir, das lange überdeckt war.