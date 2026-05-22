FBI-Akten enthüllen Berichte über etwa 1,20 Meter große Wesen, die aus UFOs auftauchen

Neu freigegebene FBI- Akten enthüllen schockierende Details über mysteriöse, nur 1,20 Meter große Besatzungsmitglieder, die in den 1960er Jahren aus einem UFO ausstiegen.

Die am Freitag im Rahmen der UFO-Offenlegung der Trump-Regierung veröffentlichten Dokumente schildern detailliert, wie Ermittler Berichte überprüften, wonach 1965 das Jahr mit den meisten UFO-Sichtungen war, die von mehreren Zeugen auf der ganzen Welt beobachtet wurden.

Das FBI fasste Berichte über metallische Flugobjekte zusammen, die lautlos schweben, „fantastische Geschwindigkeiten“ erreichen und elektromagnetische Geräte stören können.

In den Akten wurde auch erwähnt, dass mehrfach Trümmer von abgestürzten Untertassen geborgen worden seien, darunter Materialien, die als unbekannte Metalle mit mikroskopisch kleinen Kügelchen beschrieben wurden.

Einer der verblüffendsten Abschnitte enthielt jedoch Zeugenaussagen über Begegnungen mit mutmaßlichen Insassen des Flugobjekts.

„Einige Zeugen haben berichtet, Besatzungsmitglieder gesehen zu haben, die von den Objekten gelandet waren“, heißt es in dem Dokument. Die Wesen werden als „etwa 1,05 bis 1,20 Meter groß“ beschrieben und tragen „etwas, das wie Raumanzüge und Helme aussieht“.

Die FBI-Akten gehörten zu Hunderten von neu freigegebenen Dateien, Fotos und Videos, die am Freitag im Rahmen der lang erwarteten UFO-Transparenzinitiative von Präsident Donald Trump veröffentlicht wurden.

Hunderte von Aufzeichnungen, Fotos und Videos wurden auf die Website des Kriegsministeriums hochgeladen, darunter NASA-Missionsprotokolle, Berichte über militärische Vorfälle und Infrarotbilder, die während Luftkämpfen aufgenommen wurden.

Der Abgeordnete Tim Burchett aus Tennessee, der sich seit langem für die Offenlegung einsetzt, sagte in der Sendung X: „Denken Sie daran, die Bundesbehörden sagten uns, diese Akten existierten nicht, und [Donald Trump] stellte sich dem tiefen Staat entgegen.“

„Der erste Tropfen wird gewaltig sein, aber im Vergleich zu dem, was noch kommt, ist er nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich würde sagen, da kommt noch was richtig Schlimmes.“

Das neu veröffentlichte Memo ist ein internes FBI-Dokument vom 19. Oktober 1966, das vom FBI-Büro in San Francisco an FBI-Direktor J. Edgar Hoover unter dem Betreff „Unidentifizierte Flugobjekte“ gesendet wurde.

Es bezieht sich auf frühere FBI-Operationen.Bulletins über „Fliegende Scheiben“ wurden erstellt, um einen Artikel mit dem Titel „Streitkräfte – Fokus auf UFOs“, der im San Francisco Examiner & Chronicle veröffentlicht wurde, zu verbreiten.

Das Dokument thematisiert die zunehmende nationale Kontroverse um UFO-Sichtungen und erwähnt insbesondere den späteren Präsidenten Gerald Ford, der zu dieser Zeit als Kongressabgeordneter tätig war und öffentlich Kongressanhörungen zu UFO-Vorfällen forderte.

In dem Memo wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Luftwaffe den Physiker Edward U Condon von der Universität Colorado mit der Durchführung einer großen, staatlich unterstützten Studie über fliegende Untertassen beauftragt hatte, deren Kosten auf 300.000 US-Dollar über einen Zeitraum von 18 Monaten geschätzt werden.

Der Hauptschwerpunkt des Memos ist das Buch „Flying Saucers – Serious Business“ von Frank Edwards, das vom FBI als möglicher Faktor für die wachsende Faszination der Öffentlichkeit und die Kontroversen um UFOs beschrieben wurde.

Die Seite ist mit FBI-Routingvermerken, Stempeln, handschriftlichen Notizen und Aktennummern übersät, was darauf hindeutet, dass das Dokument formell erfasst und innerhalb des FBI weitergegeben wurde.

Auf der rechten Seite befindet sich ein auffälliger roter vertikaler Stempel mit der Aufschrift „EX-PROOF“, während weitere Stempel darauf hinweisen, dass das Memo Ende Oktober 1966 bearbeitet wurde.

In der Akte heißt es, der Autor Edwards habe argumentiert, UFOs seien „Raumfahrzeuge, die zur Beobachtung von Aktivitäten auf der Erde geschickt wurden“, und behauptete, die USADie Luftwaffe habe „Informationen absichtlich zurückgehalten und irreführende Erklärungen abgegeben, weil sie eine Massenpanik in der Öffentlichkeit befürchtet, falls die Wahrheit ans Licht käme.“

„Das Buch beschreibt UFOs als polierte Metallobjekte, die Hitze und Licht ausstrahlen (ausreichend, um Zeugen zu verbrennen, die zu nahe kamen) und ein Kraftfeld aussenden, das elektromagnetische Instrumente und Energiequellen stört“, heißt es in dem Dokument.

Die Farben reichen von strahlendem Weiß über matte Rottöne bis hin zu leuchtendem Orange. Manche Objekte wiesen blendende, grelle Lichter auf.

„Es gibt drei Grundformen: 1) zeppelinförmige Schiffe mit einer Länge von bis zu 90 Meter; 2) scheibenförmige Objekte mit einem Durchmesser von …“von wenigen Metern bis zu 30 Meter Durchmesser, wobei viele einen Durchmesser von etwa 9 Meter aufweisen sollen; und 3) eiförmige Objekte, die laut Autor zuletzt gesichtet wurden.

In dem Bericht wurde ferner ausgeführt, dass sich die Objekte lautlos mit „fantastischer Geschwindigkeit“ bewegen und dabei bewegungslos in der Luft schweben könnten, bevor sie mit Lichtblitzen von ihrer Unterseite aus beschleunigten und davonrasten.

In einigen Fällen wurde in den Akten erläutert, dass der Boden unter den Objekten nach dem Start angeblich versengt war.

„Viele der im Buch genannten Personen, die darüber berichtet haben, sind zuverlässige Zeugen, darunter Polizeibeamte, Militärangehörige und Offizielle im Dienst, Militärpiloten, Piloten von kommerziellen Fluggesellschaften, Beamte des Zivilschutzes usw.“, so das FBI.

„Im Buch wurden zahlreiche Fotografien der Objekte abgedruckt, einige davon sollen von vertrauenswürdigen Personen aufgenommen worden sein. Viele der gemeldeten Sichtungen stammen aus Atom- und Raketenforschungsgebieten.“

Laut der Akte wurden angeblich bei mindestens drei verschiedenen Gelegenheiten Trümmerteile von abgestürzten Untertassen geborgen.

Ein Material wurde als Magnesiumlegierung, ein anderes als reines Magnesium und ein drittes als ein „außergewöhnlich hartes, unbekanntes Metall“ beschrieben.

Das Dokument behauptete, das Material enthalte „Tausende von 15 Mikrometer großen Metallkugeln“ und weise Spuren von Mikrometeoriteneinschlägen auf.an der Oberfläche.

In der Akte wurde auch auf Zeugenaussagen Bezug genommen, die mutmaßliche Insassen des mysteriösen Flugobjekts betrafen.

„Einige Zeugen haben berichtet, Besatzungsmitglieder gesehen zu haben, die von den Objekten gelandet seien“, heißt es in dem Bericht. Die mutmaßlichen Wesen werden als „etwa 1,05 bis 1,20 Meter groß“ beschrieben und tragen „etwas, das wie Raumanzüge und Helme aussieht“.

Das Dokument schloss mit dem Hinweis, dass der Autor Edwards voraussagte, UFOs würden bald eine „offene Landung“ oder einen absichtlichen Kontakt mit der Erde herstellen.

Das FBI-Memo wurde intern verbreitet, während der öffentliche Druck laut offiziellen Angaben zunahm, dass eine zivil kontrollierte Behörde UFO-Vorfälle außerhalb der militärischen Aufsicht untersuchen solle.

Die Veröffentlichung am Freitag stellt die erste bedeutende Offenlegung im Rahmen von Trumps Erlass vom Februar dar, mit dem er Kriegsminister Pete Hegseth und Bundesbehörden anwies, Akten im Zusammenhang mit UFOs, UAPs und angeblichen Begegnungen mit Außerirdischen freizugeben .

Während UFO-Forscher die FBI-Akte als eines der brisantesten Dokumente, die bisher veröffentlicht wurden, feierten, warnten Skeptiker davor, dass der Bericht größtenteils Behauptungen und Zeugenaussagen zusammenfasste und keine unabhängig verifizierten Beweise enthielt.

Offizielle Stellen haben wiederholt davor gewarnt, dass Augenzeugenberichte und historische Aufzeichnungen nicht als Bestätigung für außerirdisches Leben oder hochentwickelte nicht-menschliche Technologie interpretiert werden sollten.

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.