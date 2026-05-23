🌍☀️ Das Erdmagnetfeld steht unter Druck, da gewaltige Sonnenenergie durch den Weltraum strömt. Neue Überwachungsbilder zeigen intensive Frequenzspitzen, geomagnetische Störungen und ungewöhnliche Aktivitäten in der Erdatmosphäre.

Wissenschaftler beobachten weiterhin Sonnenstürme und elektromagnetische Wellen, während die Sonne in eine aktivere Phase ihres Zyklus eintritt.

Solche Ereignisse können Satelliten, Funksignale, Polarlichter und sogar Stromnetze weltweit beeinflussen.

Die Verbindung zwischen Sonne und Erde ist stärker, als die meisten Menschen ahnen. ⚡

Eine der Sonnenfleckenregionen, die viele auf der sonnenabgewandten Seite beobachtet haben, ist nun auch vom südöstlichen Sonnenrand aus sichtbar.

Bislang scheint die Region recht stabil zu sein. In den nächsten Tagen werden wir einen genaueren Blick darauf erhalten.