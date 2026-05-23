KI-Roboter absolviert 8-Stunden-Schicht „besser als Menschen“ in aufschlussreichem Livestream

Für alle, die sich bisher eingeredet haben, dass die Übernahme unserer Arbeitsplätze durch künstliche Intelligenz noch in weiter Ferne liegt, könnten die diese Woche von Figure AI gezeigten Aufnahmen ihre Meinung ändern.

Figure AI streamte acht Stunden lang live, wie sein humanoider Roboter Helix 02 eine komplette Schicht im Lager arbeitete.

Der Roboter arbeitete autonom in einem Tempo, das dem eines durchschnittlichen menschlichen Arbeiters entsprach, identifizierte Barcodes auf Lieferpaketen, nahm sie auf, drehte sie so, dass der Barcode nach unten zeigte, und legte sie auf ein Förderband.

Laut Brett Adcock, CEO von Figure AI, erledigt ein menschlicher Arbeiter dieselbe Tätigkeit in etwa drei Sekunden.

„Sehen Sie sich ein Team humanoider Roboter an , die eine volle 8-Stunden-Schicht mit menschlicher Leistungsfähigkeit absolvieren. Dies ist der vollautonome Betrieb von Helix-02“, schrieb Adcock auf X neben einem Clip des Streams .

Bei früheren Tests liefen die Roboter jeweils nur eine Stunde lang, was bedeutete, dass, in seinen Worten, die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass im Laufe einer achtstündigen Testphase etwas kaputtgehen würde.

Der Robotikexperte Scott Walter wollte jedoch herausfinden, ob humanoide Roboter lange Arbeitszeiten wie Menschen durchhalten könnten. Deshalb engagierten sie ein Kamerateam , um das Geschehen zu dokumentieren.

Um möglichen Problemen vorzubeugen, entwickelte das Team ein System, das keinerlei menschliches Eingreifen erfordert.

„Es handelt sich um eine Multi-Roboter-Koordination mit autonomer Ausfallstrategie. Wenn ein Roboter ein Problem erkennt, führt er eine Selbstdiagnose durch und begibt sich im Fehlerfall selbstständig zur Wartung, um einen Ersatz aus der Flotte anzufordern – ohne menschliches Eingreifen“, erklärte Adcock.

Das Besondere an Helix 02 ist, dass es drei neuronale Netze gleichzeitig ausführt. System 2 ist für das Sprachverstehen und die Planung zuständig, System 1 für die Bild-zu-Bewegung-Umwandlung und System 0 für die Echtzeit-Balance. Dadurch sollen 109.504 Zeilen Robotercode ersetzt werden.

Laut Yahoo haben die Roboter von Figure AI im BMW-Werk Spartanburg während zehnstündiger Schichten mehr als 90.000 Teile für über 30.000 Fahrzeuge ohne menschliches Eingreifen bewegt.

Das System ist für den 24-Stunden-Betrieb ausgelegt. Einzelne Roboter werden alle drei bis vier Stunden ausgetauscht und fordern dann selbstständig einen anderen Roboter aus der Flotte an, um den Förderbandbetrieb mit minimalen Ausfallzeiten aufrechtzuerhalten, erklärte Adcock.

Die Leute haben auf den viralen Livestream auf X reagiert.

„Ruhe in Frieden den menschlichen Arbeitern…“, schrieb ein Nutzer.

„Es ist erstaunlich, diese Art von Fortschritt zu sehen. Den meisten Menschen ist der bevorstehende Wandel klar“, fügte ein anderer hinzu.

Ein dritter Nutzer kommentierte: „Wenn man in einem echten Lager so langsam arbeiten würde, wäre man nach zwei Stunden gefeuert. Der Fortschritt ist bisher beeindruckend, aber die Kluft zwischen diesem Tempo und dem tatsächlichen menschlichen Arbeitstempo ist immer noch erschreckend.“