👽 Fox-Sendung diskutiert Behauptungen über vier außerirdische Arten (Video)

Die UFO-Debatte hat eine weitere bizarre Wendung genommen.

Einem Bericht zufolge berichtete Dr. Hal Puthoff, ein ehemaliger Regierungsforscher, über die Existenz von mindestens vier verschiedenen außerirdischen Lebensformen. Er gab an, dass Personen, die an angeblichen Bergungsaktionen beteiligt waren, diese beschrieben hätten.

Puthoff betonte, er habe diese Wesen selbst nicht gesehen, glaube aber denjenigen, mit denen er gesprochen habe und die behaupteten, an Bergungsprogrammen beteiligt gewesen zu sein.

Das ist ein wichtiger Punkt.

Es handelt sich hierbei nicht um einen öffentlichen Beweis, sondern um eine Behauptung, die auf Aussagen anderer beruht.

Berichten zufolge werden die vier in UFO-Kreisen diskutierten Arten häufig als Graue, Nordische, Insektoide oder mantisartige Wesen und Reptiloide beschrieben.

Graue sind die klassischen kleinen, haarlosen Wesen mit großen Augen.

Nordische Wesen werden üblicherweise als menschenähnlich beschrieben, oft in Verbindung mit alten Berichten über Kontakte mit Außerirdischen.

Insektoide oder Gottesanbeterinnen werden als größere Wesen mit insektenartigen Merkmalen beschrieben.

Reptilienartige Wesen werden als echsenartige, schuppige Humanoide beschrieben.

Skeptiker werden sich darüber natürlich freuen, und ehrlich gesagt, sollten sie kritische Fragen stellen.

Es gibt keine öffentlich bestätigten Leichen, keine offene wissenschaftliche Überprüfung, keine bestätigte DNA und keinen offiziellen Beweis dafür, dass vier außerirdische Spezies aus abgestürzten UFOs geborgen wurden.

Der Grund für die wachsende Aufmerksamkeit liegt darin, dass diese Behauptungen nicht mehr nur in zufälligen Internetbeiträgen auftauchen. Sie werden in Interviews mit etablierten Medien, Dokumentationen, in regierungsnahen Kreisen und im Rahmen der Offenlegungspflichten des Kongresses diskutiert.

Das bedeutet nicht, dass die Behauptungen wahr sind.

Es zeigt aber, wie weit sich das UFO-Thema von Randgruppen-Foren in die nationalen Medien entwickelt hat.

Der Grund für die wachsende Aufmerksamkeit liegt darin, dass diese Behauptungen nicht mehr nur in zufälligen Internetbeiträgen auftauchen. Sie werden in Interviews mit etablierten Medien, Dokumentationen, in regierungsnahen Kreisen und im Rahmen der Offenlegungspflichten des Kongresses diskutiert.

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Große „Alien“-Show: Alle machen mit

Das Netz läuft über von „Enthüllungs“-Beiträgen, die eigentlich alle nur Ankündigungen sind; Ankündigungen von angeblichen „Enthüllungen“ über die Gegenwart (vieler verschiedener) Spezies von „Aliens“. Bald würden die USA dazu „unfassbare“ Dinge enthüllen. Ehrlich. Ganz wirklich jetzt. Ausserdem verfügen die USA angeblich über ein Perpetuum mobile, dass durch „Quantenmechanik“ beliebig viel Energie liefere („Zero Point Energy“). Das sein natürlich Alien-Technologie.

Das beeindruckenste an all dem Schwachsinn ist die schiere Zahl der „Medien“, die ihn verbreiten. Es scheint, die Showrunner haben viel Geld in die Hand genommen. Bald kommt dann -zufällig- auch Steven Spielbergs neuer „Enthüllungs“-Film in die Kinos. Wie immer hat gar nichts mit irgendwas zu tun.

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.