Eine faszinierende Simulation zeigt genau, auf wie viele Organe der menschliche Körper verzichten kann (Video)

Manche sind entbehrlicher als andere.

Organe sind etwas, von dem die meisten Menschen annehmen, dass man ohne sie einfach nicht leben kann, aber Sie wären vielleicht überrascht zu erfahren, wie viele man entfernen kann, ohne dass dies Ihrem Körper und Ihrer allgemeinen Gesundheit allzu sehr schadet.

Die meisten Wissenschaftler und Mediziner sind sich einig, dass der Körper 78 verschiedene Organe enthält, die wiederum in 11 übergeordnete Systeme unterteilt sind, und dass jedes einzelne eine wichtige Rolle erfüllt, die dafür sorgt, dass der Körper wie erwartet funktioniert.

Einige sind erwartungsgemäß wichtiger als andere, wobei Organe wie das Herz oder das Gehirn die primäre Antriebskraft unserer Existenz darstellen. Dennoch gibt es eine überraschend große Anzahl von Organen, die streng genommen nicht essentiell sind, wenn man einfach nur will, dass der Körper überlebt.

Eine faszinierende Simulation zeigt genau, auf wie viele Organe der menschliche Körper verzichten kann.

Organe sind etwas, von dem die meisten Menschen annehmen, dass man ohne sie einfach nicht leben kann, aber Sie wären vielleicht überrascht zu erfahren, wie viele man entfernen kann, ohne dass dies Ihrem Körper und Ihrer allgemeinen Gesundheit allzu sehr schadet.

Die meisten Wissenschaftler und Mediziner sind sich einig, dass der Körper 78 verschiedene Organe enthält, die wiederum in 11 übergeordnete Systeme unterteilt sind, und dass jedes einzelne eine wichtige Rolle erfüllt, die dafür sorgt, dass der Körper wie erwartet funktioniert.

Einige sind erwartungsgemäß wichtiger als andere, wobei Organe wie das Herz oder das Gehirn die primäre Antriebskraft unserer Existenz darstellen. Dennoch gibt es eine überraschend große Anzahl von Organen, die streng genommen nicht essentiell sind, wenn man einfach nur will, dass der Körper überlebt.

Das an einer einzelnen Person mit Absicht zu testen, ist natürlich nicht möglich, doch online geteilte Simulationen haben spekuliert, wie viele Organe man aus einem einzigen Körper entfernen könnte, ohne dass die Person noch so weitermacht, als wäre nichts geschehen.

Die Simulation, die vom YouTube- Kanal Kurzgesagt veröffentlicht wurde , der kurze, aber informative Videos zu Themen aus Wissenschaft und Gesundheit erstellt , zeigt, welche Organe als erste ausfallen könnten – selbst wenn sie noch wichtige Aufgaben erfüllen.

An erster Stelle steht der Blinddarm, der ohnehin häufig entfernt wird, wenn man an einer Blinddarmentzündung erkrankt . Das kleine, schwanzartige Organ hilft dem Körper, schädliche Bakterien im Darm zu bekämpfen. Dennoch kann es – zumindest kurzfristig – ohne größere Auswirkungen entfernt werden.

Auch die Gallenblase kann entfernt werden, da die Leber dieselbe Funktion der Gallenproduktion übernehmen kann. Dasselbe gilt für die Entfernung der Milz, die das Blut filtert und das Immunsystem unterstützt.

Rein theoretisch könnte man rund 70 Prozent der Leber entfernen und die „normale“ Funktion beibehalten, aber angesichts dessen, wie sehr wir in diesem Szenario bereits auf das primäre Organ angewiesen sind, ist das wahrscheinlich keine gute Idee.

Die Entfernung einer der beiden Nieren ist in dieser Situation überraschenderweise machbar, da dies eine Maßnahme ist, die viele Menschen zur Unterstützung einer Nierentransplantation ergreifen, ohne dass sich dies negativ auf ihr Leben und ihre langfristige Gesundheit auswirkt.

Was man aber unmöglich loswerden kann, sind die üblichen Verdächtigen: Herz, Lunge, Gehirn oder Magen zu entfernen, wäre verheerend für den Körper und würde einem nur wenig Lebenszeit lassen.

Bei Organen wie Lunge und Herz wurden Fortschritte bei künstlichen Ersatzmechanismen erzielt – beispielsweise mit einem Titanherzen für diejenigen, die auf eine Transplantation warten, und künstlichen Lungen, die in Notfällen eine Atempause verschaffen.

Dies sind jedoch leider nur kurzfristige Lösungen und können dieselbe Funktion über einen längeren Zeitraum nicht erfüllen, was verdeutlicht, wie wichtig die eigentlichen Organe für Ihren Körper sind.

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