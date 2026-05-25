UFO-Insider: Ich würde niemandem einen Vorwurf machen, der sich im Zusammenhang mit dem Phänomen mit Dämonologie beschäftigt

Jacques Vallée war in Ross Coultharts NewsNation-Sendung zu Gast und äußerte sich bemerkenswert. Er glaubt nicht, dass UAPs dämonisch sind. Doch er sagte Coulthart, er würde niemandem einen Vorwurf machen, der die Beweislage prüfe und zu diesem Schluss komme.

Das ist eine präzise und wohlüberlegte Aussage eines Mannes, der seine Worte mit Bedacht wählt. Vallée hat jahrzehntelang an seiner Kontrollsystem-Hypothese gearbeitet, der Idee, dass das Phänomen als eine Art realitätsgestaltende Intelligenz fungiert, die die menschliche Wahrnehmung und den Glauben über Kulturen und Jahrhunderte hinweg manipuliert. Er hat diese These nicht revidiert.

Was er nun sagt, ist weitaus beunruhigender. Dass das Phänomen an sich – die psychologische Manipulation, die Angstreaktionen, die Begegnungen, die religiöse und übernatürliche Erfahrungen in allen Kulturen widerspiegeln – so gut mit dämonologischen Modellen übereinstimmt, dass ein vernünftiger Mensch, der die Daten analysiert, zu diesem Schluss kommen könnte.

Er befürwortet nicht die Schlussfolgerung an sich, sondern bestätigt die Argumentation.

Dass ein Wissenschaftler von Vallées Rang dies öffentlich, vor laufender Kamera, ausspricht, ist bedeutsam. Es bedeutet, dass die Beweislage selbst so merkwürdig ist, dass selbst ein strenger Forscher anerkennen muss, wohin sie deutet, auch wenn er persönlich nicht ganz so weit geht.

Die eigentliche Frage lautet also: Wenn sich dieses Phänomen über Jahrtausende menschlicher Erfahrung hinweg wie ein Dämon verhält, was genau müsste die wissenschaftliche Gemeinschaft dazu bewegen, es laut auszusprechen?

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