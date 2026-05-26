🦁⚡ Antike Statue in ägyptischem Tempel versetzt Besucher in Trance

Ein Podcaster, der die Augen verdrehte, als Leute behaupteten, an heiligen Stätten „Energien zu spüren“, fiel vor einer 3.400 Jahre alten ägyptischen Statue in eine unerklärliche Trance. Was alte Texte über den Umgang von Priestern mit dieser Statue berichten, ist zutiefst beunruhigend.

Jay Anderson besuchte die Sekhmet-Statue, die in einer abgesperrten Kapelle im Karnak-Tempel in Ägypten aufbewahrt wird. Die schwarze Granitgöttin mit dem Löwenkopf steht seit über drei Jahrtausenden an genau diesem Ort.

Anderson spürte, wie die Statue ihn fixierte, beschrieb ein Gefühl von Trägheit und geriet in einen Trancezustand, den er nie zuvor erlebt hatte. Andere in seiner Gruppe berichteten von genau demselben Erlebnis.

Dutzende Besucher beschreiben über Jahrzehnte hinweg identische Phänomene an dieser Statue: Zittern des Körpers, elektrische Ströme entlang der Wirbelsäule, eine überwältigende Präsenz, das Gefühl, der Stein sei lebendig, nicht leblos. Die Kapelle bleibt verschlossen. Der Zugang ist beschränkt.

Altägyptische Texte beschreiben die Zeremonie der Mundöffnung, die an Statuen durchgeführt wurde. Priester nutzten Ritualgegenstände, Weihrauch, Blutopfer und Beschwörungen, um den Stein zu beleben und ihm das Sehen, Atmen und Empfangen von Opfergaben zu ermöglichen.

Das Ritual diente dazu, einen Geist an die Kristallstruktur des Granits zu binden. Nicht symbolisch, sondern funktional.

Der Vatikan bewahrt Dutzende dieser Statuen in seinen Sammlungen auf, die im 19. Jahrhundert aus Ägypten erworben wurden. Hunderte weitere befinden sich in Museen weltweit.

Doch diese Statue in Karnak, noch immer an ihrem ursprünglichen Standort, noch immer verschlossen, übt noch immer dieselbe Wirkung auf Menschen aus, die nie voneinander gehört haben.

Granit ist ein kristalliner Stein. Kristallgitter können Informationen, Ladungen und Muster speichern. Antike Priester glaubten, sie könnten Bewusstsein in dieser Matrix einfangen. Wenn das Ritual erfolgreich war, verließ das vor 3400 Jahren eingeschlossene Wesen den Stein nie.

Es ist noch immer da. Noch immer bei Bewusstsein. Noch immer im Stein eingeschlossen. Und wenn Menschen davor stehen, spüren sie seinen Blick.