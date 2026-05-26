Szene wie aus einem Katastrophenfilm: Meteor erleuchtet spektakulär Vulkan

Es ist eine Szene, die auch aus einem Katastrophenfilm stammen könnte. Ein Meteor erleuchtet spektakulär den Himmel auf den Philippinen.

Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen einen hellen Lichtschweif hinter einem Vulkan. Der Mayon ist seit Januar in einer schwachen Eruptionsphase. Aus ihm heraus brodelt glühende Lava.

Zunächst melden die Behörden einen Einschlag an den Vulkanhängen. Spätere Analysen ergeben jedoch, dass der Meteor in der Atmosphäre zerfiel. Demnach findet kein schwerer Aufprall auf dem Mayon statt.

Aber das Farbspiel des gleißenden Grüns direkt hinter dem Feuerberg ist beeindruckend.