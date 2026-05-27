Die später als Tartaria bekannte Zivilisation trug im Laufe ihrer Geschichte verschiedene Namen, während sich unterschiedliche Epochen in Eurasien entfalteten. Von Guy Anderson

Anstatt unter einer einzigen Identität zu verharren, durchlief sie aufeinanderfolgende Phasen, geprägt von wechselnden Territorien, wachsendem Einfluss und wechselnden historischen Perioden. Jede Epoche brachte einen neuen Namen hervor, bevor die Zivilisation ihr letztes Kapitel erreichte und fast vollständig aus der Geschichte verschwand.

Vor dem 13. Jahrhundert existierte die Zivilisation unter älteren Namen, die mit den großen Steppenvölkern Eurasiens verbunden waren. Skythen, Saka, Massageten, Sarmaten, Hunnen und Turaner wurden mit mächtigen Gesellschaften, riesigen Territorien und einem Einfluss in Verbindung gebracht, der sich über gewaltige Regionen erstreckte.

Diese Namen repräsentierten das früheste Kapitel und gehörten zu der Welt, die vor dem Aufstieg der späteren tatarischen Identität existierte. Dieses uralte Fundament bildete den Ausgangspunkt, aus dem die späteren Epochen hervorgingen.

Vom 13. bis zum 16. Jahrhundert erlebte die Zivilisation ihre Blütezeit im Zeitalter der Tataren, und eine neue Identität breitete sich in ganz Eurasien aus. Frühere Bezeichnungen wichen der Bezeichnung „Tartaren“, da sowohl immense Bevölkerungszahlen als auch gewaltige Gebiete unter einem einzigen Banner vereint wurden.

Diese Periode markierte den Beginn der späteren historischen Phase und prägte die Identität, die am engsten mit der überlieferten Vergangenheit der Zivilisation verbunden ist.

Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert erlebte die Großtartaren-Ära und das Tartarische Reich entstand. Auf Karten und in Beschreibungen erschien es als eine gewaltige Zivilisation, die sich über enorme Entfernungen erstreckte und weite Gebiete in ganz Eurasien besetzte.

Dies war der Höhepunkt ihrer überlieferten Präsenz und die Periode, die am stärksten mit ihrer größten Ausdehnung, Reichweite und ihrem größten Einfluss verbunden ist. Die Zivilisation stand nun auf ihrem Höhepunkt, bevor ihr letztes Kapitel begann.

Vom 18. bis ins 19. Jahrhundert trat die Zivilisation in das Tartarische Zeitalter ein und steuerte auf ihr letztes Kapitel zu. Die Identitätsmerkmale, die sie durch frühere Epochen getragen hatten, erreichten ihre endgültige Form, als sich die Zivilisation dem Ende ihrer Geschichte näherte.

Dies markierte die Schlussphase, bevor die Zerstörung die zuvor existierende Welt heimsuchte. Das Tartarische Zeitalter stand zwischen dem Höhepunkt der Zivilisation und ihrem Untergang. Kontinuität zerbrach, ältere Strukturen zerfielen, und die Zivilisation steuerte stetig dem Niedergang entgegen. Es war kein Zeitalter der Expansion, des Wandels oder des Wachstums mehr, sondern der Beginn ihres endgültigen Niedergangs.

Ab dem 19. Jahrhundert war die Tartarische Zivilisation ausgelöscht und fast alle Spuren aus der Geschichte getilgt. Die Alte Welt verschwand, während die überlebenden Bevölkerungen zersplitterten und sich in verschiedene Gruppen aufteilten, darunter Kasachen, Usbeken, Sibirer, Tataren, Kirgisen, Baschkiren, Nogaier, Burjaten, Jakuten, Tuwiner, Krimtataren und Mongolen. Das Reich selbst war untergegangen, doch seine Nachkommen blieben in den Gebieten, in denen es einst existiert hatte.

Das Reich war verschwunden, die Namen hatten sich geändert und fast alle Spuren waren aus der Geschichte getilgt, doch die Nachkommen Tartariens lebten noch immer in den Landen, wo es einst gestanden hatte.

Seine Erinnerung lebte in den Überlebenden fort, und gemeinsam werden wir dieses verlorene Reich in die Geschichtsbücher zurückführen und seine Geschichte der Welt erzählen!

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