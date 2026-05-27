UFO-Akten enthüllen neue Beweise für eine geheime Invasion durch mysteriöse silberne Kugeln

Die Trump-Regierung veröffentlichte letzte Woche eine neue Welle von UFO -Akten, darunter nie zuvor gesehene Aufnahmen von mysteriösen metallischen Kugeln, die über die ganze Welt fliegen.

Die neueste Lieferung von UFO-Material aus dem Vorstoß des Weißen Hauses traf am Freitag ein und umfasst 46 Videos, deren Veröffentlichung der Kongress seit Monaten vom Pentagon fordert .

Zu den deutlichsten Bildern zählten seltsame Kugeln oder silberne Gebilde, die scheinbar schwebten oder mit extremer Geschwindigkeit über Berge, Ozeane und sogar militärische Ziele hinwegflogen .

Diese mysteriösen Sichtungen ergänzen die wachsende Zahl von Berichten und physischen Begegnungen, die Menschen angeblich mit den kugelförmigen Objekten hatten, die scheinbar den gesamten Planeten überfallen haben .

Eine Studie der Crowdsourcing-Plattform Enigma, die es Menschen ermöglicht, UFO-Sichtungen zu melden, ergab, dass zwischen Dezember 2022 und Juni 2025 mehr als 8.000 Sichtungen von Kugeln in den USA stattgefunden haben.

Diese Berichte erwähnten nicht einmal die sensationelle Bergung einer metallischen Kugel, die letztes Jahr über Südamerika schwebend gesehen wurde, bevor sie in Buga, Kolumbien, auf die Erde stürzte .

Das vergangene Woche veröffentlichte neue Videomaterial deckt sich auch mit Hunderten konkreter Berichte von Zeugen, die „metallische Kugeln“ ohne sichtbaren Motor gesehen haben, die sich schnell durch den Himmel bewegten.

Trotz der Veröffentlichung der neuen Informationen hat die US-Regierung sich nicht öffentlich dazu geäußert, woher diese Kugeln vermutlich stammen, welche Absichten sie verfolgen oder ob das Militär eines dieser Objekte geborgen hat.

Zu den aufsehenerregendsten neuen Videos, die vom Pentagon veröffentlicht wurden, gehörte eines, das am 12. April 2021 von einem US-Militärsatelliten aufgenommen wurde.

Das US Central Command, das für Militäroperationen im Nahen Osten, in Zentralasien und Teilen Afrikas zuständig ist, hat fast fünf Minuten Farbvideo aufgenommen, während der Satellit eine große silberne Kugel über einer unbekannten Bergkette verfolgte.

Das UFO war zu sehen, wie es mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war und mühelos über dem Gelände gleitend, obwohl es keine eindeutigen Anzeichen für einen Motor oder eine andere Möglichkeit gibt, so schnell zu fliegen.

Im Jahr 2024 wurde dem Pentagon ein weiteres kugelförmiges Flugobjekt gemeldet, nachdem ein anderer Militärsatellit Infrarotaufnahmen des Objekts über einem großen Gewässer gemacht hatte, das wiederholt mit einem blendenden Licht pulsierte.

Der Satellit verfolgte das UFO, als es sich scheinbar drehte und dann hell aufleuchtete und Lichtstrahlen aussandte, während es mit hoher Geschwindigkeit tief über dem Wasser flog.

Im Vergleich zu dem über den Bergen gesichteten UFO schien die pulsierende Kugel ihre Form verändert zu haben.und bewegte sich unregelmäßig, da der Satellit über drei Minuten lang Mühe hatte, das Bild zentriert zu halten.

Bislang hat das Pentagon gemäß der Anweisung von Trump über 200 Akten zu unbemannten Luftfahrzeugen (UAPs) freigegeben, die seit langem Gegenstand öffentlicher Faszination sind.

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Die Behörden stellten jedoch fest, dass bei vielen der Dokumente die vollständige Nachweiskette fehlte, was Fragen hinsichtlich der Beschaffung und Authentifizierung der Materialien aufwirft.

Während viele dieser mysteriösen Kugeln unbekannter Herkunft mit extremer Geschwindigkeit gesichtet wurden, wurden andere dabei beobachtet, wie sie versuchten, sich vor menschlichen Augen zu verbergen.

Am 23. November 2020 fingen Satelliten des US Central Command ein gespenstisches Bild ein: Ein großes, kugelförmiges Objekt bewegte sich langsam in und aus einer dichten Wolkenbank.

Das dunkle UFO schien sich vorsichtig durch die dichten Wolken zu schlängeln, sodass Militärkameras heranzoomen und die seltsame Kugel verfolgen konnten.

Weitere neue Videoclips, die in der jüngsten Veröffentlichung des Pentagons zu sehen waren, zeigten mehrere UFOs, die in koordinierten Flugmustern zusammen flogen, während andere eher „unberechenbare Bewegungen“ und leuchtende Kugeln beschrieben, die still schwebten, bevor sie schnell verschwanden.

Während die neuesten Videos, die vom US-Kriegsministerium veröffentlicht wurden, angeblich UFOs zeigen, die Gebiete in fremden Ländern heimsuchen, Enigma enthüllte letztes Jahr, dass mehr als 360 Berichte über „metallische Kugeln“ im Umkreis von wenigen Kilometern um Militärstützpunkte hier auf US-amerikanischem Boden stattgefunden haben.

In drei dieser Fälle berichteten Zeugen, dass die Kugeln mehrmals bis auf fünf Meilen an Fort Hamilton in New York, das Militärreservat Papago in Arizona und die Luftwaffenbasis Los Angeles herangekommen seien.

Unterdessen bleibt unklar, ob die Objekte durch menschliche Technologie ernsthaft beschädigt werden können.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte der Kongressabgeordnete Eric Burlison aus Missouri Aufnahmen eines kugelförmigen UFOs vor der Küste des Jemen, das von einer Hellfire-Rakete des US-Militärs getroffen wurde.

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Die 100 Pfund schwere Luft-Boden-Präzisionswaffe prallte von der mysteriösen Kugel ab, die mit extremer Geschwindigkeit weiterflog, während mehrere Fragmente der Kugel, die sich beim Aufprall gelöst hatten, neben dem UFO weiterflogen.

In Kolumbien kollidierte die sogenannte Buga-Sphäre angeblich mit Stromleitungen in der Stadt, stürzte daraufhin ab und landete auf einem Feld in der Nähe.

Berichten zufolge strahlte die Kugel jedoch weiterhin eine Art Energie aus, die das Gras in ihrer Umgebung versengte, den Boden abtötete und angeblich bei allen, die sie berührten, Krankheiten auslöste, als ob sie…einer Form von Strahlung ausgesetzt gewesen.

Es wird erwartet, dass das Pentagon weitere UFO-Akten veröffentlichen wird, ein genaues Datum für die dritte Veröffentlichung wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Video:

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