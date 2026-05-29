Dunkle, verborgene Bedeutungen hinter verschiedenen Gefängnistätowierungen

Es scheint, als ob fast jeder, der im Gefängnis war, sich ein Tattoo stechen lässt, um an seine Zeit dort zu erinnern, egal ob es sich um eine geringfügige Verkehrsordnungswidrigkeit oder einen Mord handelte, der einen dorthin gebracht hat.

Dank Fernsehsendungen , oder vielleicht kennen Sie tatsächlich jemanden, der es hat, sind wir wahrscheinlich alle mit dem Tränen-Tattoo unter dem Auge vertraut, das in der Regel den Tod eines geliebten Menschen symbolisiert.

Wenn es ausgefüllt ist, könnte es sogar bedeuten, dass der Gefangene diesen Tod gerächt hat, und man kann diese besondere Körperkunst bei Jeremy Meeks entdecken, dem Mann, der als der heißeste Verbrecher der Welt viral ging .

Es stellt sich jedoch heraus, dass es eine ziemlich große Auswahl an Gefängnistätowierungen gibt, und falls Sie jemals hinter Gittern landen sollten, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, sich darüber zu informieren, was einige davon bedeuten, da oft eine düstere Geschichte dahintersteckt.

Nach der Träne ist eine der häufigsten Tätowierungen bei Gefangenen die Uhr ohne Zeiger, was in der Regel bedeutet, dass der Träger eine lange Haftstrafe verbüßt. Manchmal sieht man auch eine Sanduhr, vermutlich ohne Sand.

Als Nächstes kommt das Borstal-Zeichen, das leicht mit der Träne verwechselt werden kann, da es sich meist um einen blauen Punkt im Gesicht handelt. Man wird es aber wohl kaum bei jüngeren Gefangenen sehen, da es darauf hinweist, dass sie Zeit in einem Borstal verbracht haben – einer Art Jugendstrafanstalt mit militärischen Elementen. Borstals wurden allerdings vor fast 40 Jahren abgeschafft, man müsste sich also schon mit einem ziemlich alten Menschen unterhalten, um noch eines zu sehen.

Spinnweben sind ebenfalls ein recht häufiger Anblick, und das liegt nicht daran, dass jeder ein Fan von Tom Holland oder Tobey Maguire ist. Sie deuten einfach darauf hin, dass sich der Besitzer gefangen fühlt, was verständlich ist, wenn man sich nicht besonders weit von seiner Zelle entfernen kann.

Nun zu den Punkten und Abkürzungen. Menschen, die diese außerhalb des Gefängnisses kennen, denken wahrscheinlich, dass sie dadurch geheimnisvoll wirken, aber im Gefängnis ist es lebenswichtig, die Bedeutung der einzelnen Abkürzungen zu kennen.

Sollten Sie jemals den Schriftzug ACAB auf den Knöcheln von jemandem sehen, dann sollten Sie sich überlegen, ob es eher „All Coppers Are B******s“ oder „Always Carry A Bible“ bedeutet.

EWMN ist angeblich bei Motorradgangs beliebt und bedeutet Evil Wicked Mean Nasty (böse, gemein, fies), daher sollten Sie sich von dieser Person besser fernhalten.

Die Initialen AB sind aber vielleicht die schlimmsten von allen, denn wenn ihr Name nicht Alan Brown lautet, stehen sie wahrscheinlich für „Alice Baker“, was harmlos klingen mag, aber tatsächlich ein Spitzname für eine neonazistische, rassistische Gruppe namens Aryan Brotherhood ist.

Was die Punkte betrifft, sind drei und fünf am wahrscheinlichsten. Erstere könnte entweder für die drei Worte „ mi vida loca “ („mein verrücktes Leben“) oder für die heilige katholische Dreifaltigkeit stehen. Es könnte sich aber auch wieder um eine Beleidigung gegen die Polizei handeln, etwa „Tod den Kühen“, was im Gefängnis wohl recht verbreitet ist.

Fünf Punkte sind jedoch in Russland am weitesten verbreitet, wobei der mittlere Punkt den Gefangenen und die vier anderen Punkte Wachtürme symbolisieren. Bemerkenswert ist, dass auch Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, dieses Tattoo trug, obwohl er nie im Gefängnis saß. Wahrscheinlich notierte er sich lediglich etwas.

In russischen Gefängnissen findet man auch die Tattoos mit dem Grinsen und dem Messer im Hals, was vermutlich bedeutet, dass der Träger etwas ziemlich Schreckliches getan hat, es aber überhaupt nicht bereut.