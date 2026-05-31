Mitten während einer feierlichen Zeremonie in Osnabrück gibt es einen lauten Knall. Die Feuerwehr rückt an. Auch in anderen Regionen kommt es wegen Gewittern zu Einsätzen.

Während einer Tauffeier in Osnabrück ist ein Blitz in eine Kirche eingeschlagen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Während der Zeremonie in der Pauluskirche am Sonntag hatte es demnach plötzlich einen lauten Knall gegeben. Zur gleichen Zeit schlug auch ein Blitz in den Dachstuhl eines Wohnhauses in Melle im Landkreis Osnabrück ein. Auch hier gab es keine Verletzten, aber einen Brand.

In der Pauluskirche hatten einige Anwesende laut Polizei wohl kurzzeitig Brandgeruch wahrgenommen, die Feuerwehr stellte aber keine Schäden fest.

Für die Taufgesellschaft blieb es damit bei einem Schrecken – und einer außergewöhnlichen Geschichte. Laut Polizei sprachen einige Beteiligte mit einem Schmunzeln von einem eindrucksvollen „himmlischen Gruß“.

Unwetter fegt durch Bayern – Bäume entwurzelt, Überflutungen

Auch in Teilen Bayerns hat der Wetterumschwung am Wochenende nach der Hitze für zahlreiche witterungsbedingte Einsätze gesorgt.

Heftige Gewitter teils mit Starkregen und stürmischen Böen entwurzelten Bäume, beschädigten Fahrzeuge und behinderten den Verkehr, wie es von Polizeipräsidien hieß. Ein heruntergefallener Balken eines Kirchengerüsts traf in Niederbayern ein Ehepaar und verletzte es leicht.

Für Sonntag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Süden und in der Mitte Deutschlands teils kräftige Gewitter mit lokaler Unwettergefahr durch Starkregen vorausgesagt.

Der meteorologische Sommeranfang am Montag bringt demnach Schauer und einzelne Gewitter, vor allem im Osten.

Der Westen und Norden darf sich laut Vorhersage auf längere trockene Abschnitte mit Sonnenschein einstellen.

GeoengineeringWatch.org berichtet:

„Tödliche Pilzstürme fegen derzeit durch die USA und verbreiten eine Krankheit, die nur wenige Ärzte kennen“ (BBC Science Focus).

„Forschungsbericht warnt vor einem massiven Experiment zur Geoengineering-Klimamanipulation“ (Futurism). „Eine bisher unbekannte Form kleiner Partikel in der unteren Stratosphäre“ (AAAS).

Die sogenannte Wissenschaftsgemeinschaft hat noch nicht den Mut aufgebracht, die Wahrheit über die laufenden und sich beschleunigenden Geoengineering-Operationen auszusprechen.

Doch die Enthüllung wird kommen, sobald die weitreichenden Folgen des Klima-Engineerings die Bevölkerung zum Umdenken zwingen.