Gefälschte Geschichte: Die Frankfurter Kammer, die Entdeckung von 1898 die verschwand

Ich habe kürzlich einen faszinierenden Podcast gehört und möchte Ihnen eine kurze Zusammenfassung geben, die Sie hoffentlich interessant finden. Es ging um eine versiegelte Kammer, die 1898 in Frankfurt geöffnet wurde. Von Guy Anderson

Sie befand sich hinter einer Mauer in einem Anwesen in der Bornheimer Landstraße, das mit dem Frankfurter Zweig der Familie Rothschild in Verbindung stand. Darin befanden sich 47 Holzkisten, eine lange Eisentruhe, eine riesige gefaltete Karte, Geschäftsbücher, Korrespondenz, Architekturzeichnungen und ein seltsames zylindrisches Gerät, das zu den ungewöhnlichsten Fundstücken zählte.

Die Öffnung der Kammer wurde von Wilhelm Carl Rothschild, dem letzten Mitglied der Frankfurter Linie, nach dem Tod seines älteren Bruders Mayer angeordnet. Friedrich Paul, der Architekt, der mit der Begutachtung des Anwesens beauftragt worden war, entdeckte eine Diskrepanz zwischen den Innen- und Außenmaßen des Gebäudes und legte so einen verborgenen Raum frei, der zwischen 1836 und 1838 von Amschel versiegelt worden war.

Die Kammer blieb etwa 60 Jahre lang unberührt, bis Heinrich Bachmann, Otto Vogel und ein dritter Arbeiter, der nur als Carl bekannt ist, die Mauer durchbrachen.

Bei der Öffnung waren Friedrich, Wilhelm und ein ungenannter Vertreter der Wiener Niederlassung anwesend. Letzterer verbrachte offenbar unglaublich viel Zeit damit, den Inhalt zu untersuchen, und reiste anschließend mit einem Privatzug ab, wobei er einige Dokumente mitnahm. Unmittelbar nach der Öffnung des Saals wurden die Inhalte dokumentiert, aufgeteilt, verpackt und abtransportiert, anstatt sie zusammen zu belassen.

Die Karte, gefertigt aus Pergament, maß 4 m × 4 m × 3 m und war in 32 Abschnitte gefaltet. Sie zeigte die Tartaria in Gebieten, die heute als Russland, Sibirien, Mongolei und Zentralasien bezeichnet werden, und verzeichnete Straßen, Kanäle, Flussübergänge, Befestigungsanlagen und Städte, die in der modernen Geschichte nicht mehr vorkommen.

Mehrere Namen stimmten mit Orten überein, die in früheren Quellen im Zusammenhang mit Marco Polo, Sebastian Münster, Mercator, Ortelius und Guillaume Delisle erwähnt wurden, bevor sie später aus der offiziellen Kartografie verschwanden.

Die Architekturzeichnungen stellten Sternforts nicht als Verteidigungsanlagen, sondern als Systeme zur Nutzung atmosphärischer Energie dar, was sich weitgehend mit meinen eigenen Forschungsergebnissen und denen vieler anderer deckt. Viele dieser Forts befanden sich an Orten, an denen die Annahme, es handele sich lediglich um Verteidigungsanlagen, schwer zu rechtfertigen war, darunter Sibirien, die Arktis, Zentralasien und abgelegene Regionen im russischen Hinterland.

Sie bestätigten zudem, dass die mit Kupferkuppeln gekrönten Türme als Empfänger dienten, während Erdarbeiten, Wassersysteme und umliegende Bauwerke ein größeres, sich über Eurasien erstreckendes elektrisches Netzwerk bildeten. Die Zeichnungen stammen aus dem späten 18. Jahrhundert und beschrieben drahtlose Energieübertragung lange vor Maxwell, Hertz, Marconi oder Tesla!

Die Geschäftsbücher verzeichneten bedeutende Transaktionen mit Edelmetallen, Edelsteinen, Elektron, Orichalcum und verschiedenen unbekannten Materialien. Die Korrespondenz stammte aus Sankt Petersburg, Bombay, Buchara und Karakorum und sprach immer wieder vom „großen Niedergang“.

Die gefundenen Briefe beschrieben verlassene Städte, zerstörte Archive, umbenannte Gebiete, umgesiedelte Bevölkerungen und das allmähliche Verschwinden einer alten Welt. In einer Zeile hieß es: „Die alten Häuser fallen. Die neue Welt braucht unsere Aufzeichnungen nicht. Verbrennt, was ihr müsst, begrabt, was ihr nicht verbrennen könnt.“ Die Briefe schilderten die Vernichtung von Aufzeichnungen, Technologien, Reichtümern, Namen und Erinnerungen, während eine Zivilisation in einer anderen Version der Geschichte unterging.

Das zylindrische Gerät maß 42 cm und schien aus Messing gefertigt zu sein, war aber deutlich schwerer. Als es in die Nähe eines Kompasses gehalten wurde, bewegte sich die Nadel ruckartig, was auf ein Magnetfeld hindeutete, das niemand erklären konnte. Das Objekt wurde separat verpackt, aus dem Lagerhaus entfernt und später nach London gebracht, wo es spurlos verschwand.

Die Nachwirkungen verliehen der Geschichte eine weitere Dimension, als Heinrich Anfang 1899 starb, kurz darauf gefolgt von Otto im selben Jahr. Wilhelm weigerte sich, die Kammer erneut zu erwähnen, die Karte verschwand, die Kisten wurden aufgeteilt, das Gebäude wurde später im Zweiten Weltkrieg beschädigt, und – man glaubt es kaum – die Aufzeichnungen zu dem Ereignis wurden bei einem Archivbrand vernichtet, der nur einen einzigen Raum betraf! Friedrichs Bericht überlebte leider nur in Form eines unveröffentlichten Typoskripts, das erst Jahrzehnte später wieder auftauchte.

Die Frankfurter Kammer wurde später mit Tartaria, Sternenfestungen, verlorenen Energiesystemen, verborgenen Bankunterlagen und der ausgelöschten Geschichte des 19. Jahrhunderts in Verbindung gebracht.

Es ging nicht darum, dass Tartaria die Welt beherrschte, sondern darum, dass sowohl das 18. als auch das 19. Jahrhundert Zivilisationen, Technologien und Bevölkerungszentren hervorgebracht hatten, die heute in den gängigen Geschichtsdarstellungen völlig fehlen. Das Interessante an der Geschichte war nicht nur die Kammer selbst, sondern das Muster, das sich ihr zuwandte…

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