Schumann Resonanz: Die großen „Engelsflügel“

Titelbild: Spektrogramm (7.–9. Juni 2026) | Tomsk, Russland

Hier sind die neuesten Aktualisierungen der Schumann-Resonanz-Grafiken aus einer intuitiven Perspektive für den 9. Juni!

Weiter geht’s…

Nach dem großen „Engelsflügel“ weißer 5D-Expansionsenergie und roter Freisetzungsenergie gestern, gingen wir mit weiteren Ausbrüchen roter Freisetzungsenergie im Rücken in den Nachmittag.

Gestern fühlte es sich an, als würde uns die Energie vorantreiben und wir würden auf ihr reiten wie auf einer Welle und in eine neue Phase eintreten.

Heute Morgen fühlt es sich an wie eine Pause. Wir sind einfach in eine neue Atmosphäre eingetaucht, an die wir uns erst einmal gewöhnen müssen.

Elektromagnetisches (Herzschlag-)Diagramm (7.–9. Juni 2026)

Diese Dynamik schien gestern durch den Zeitsprung, der sich im elektromagnetischen (Herzschlag-)Diagramm zeigte, verstärkt worden zu sein.