Ein ehemaliger wissenschaftlicher Regierungsberater hat eine brisante Behauptung aufgestellt: Die Vereinigten Staaten verbergen biologische Überreste von vier außerirdischen Spezies.

Die Proben sollen bei Abstürzen unidentifizierter Flugobjekte geborgen worden sein. Der Berater ist Hal Puthoff, Quantenphysiker und ehemaliger, von der CIA finanzierter Forscher. Er ist kein Verschwörungstheoretiker, sondern Wissenschaftler.

Puthoff sprach über die Behauptungen im Zusammenhang mit den seit Langem bestehenden Vorwürfen geheimer UFO-Bergungsoperationen.

Er sagt, die Leichen seien echt, die Abstürze real und die Vertuschung real. Vier Spezies: Graue, Nordische, Insektoide und Reptiloide.

Alle humanoide Wesen. Alle geborgen, alle versteckt.

Die Regierung hat die Behauptungen weder bestätigt noch dementiert. Sie schweigt. Dieses Schweigen ist keine Dementi, sondern ein Eingeständnis. Puthoff sprach.

Laut Fox News war Puthoff im Podcast „The Diary of a CEO“ von Steve Bartlett zusammen mit dem Filmemacher Dan Farah, dem Regisseur von „Age of Disclosure“, zu Gast.

Er gab an, dass Personen, die an den Bergungsarbeiten nach dem Absturz beteiligt waren, mindestens vier verschiedene Arten außerirdischen Lebens bestätigt hätten. Puthoff merkte an, keinen direkten Zugang zu haben, sagte aber, er vertraue seinen Quellen voll und ganz.

Sein Mitarbeiter Dr. Eric Davis identifizierte die vier außerirdischen Spezies zuvor als Graue, Nordische, Insektoide und Reptiloide. Graue sollen kleine, großäugige, haarlose Wesen von etwa 1,20 Metern Größe sein, während Nordische in ihrer Größe Menschen ähneln. Reptiloide werden als schuppige, aufrecht gehende Kreaturen beschrieben, und Insektoide als gottesenmannenartige Wesen.

Laut Davis befanden sich Graue unter den nach dem Roswell-UFO-Absturz von 1947 geborgenen Wesen, wie Firstpost berichtet.

Die Welt hörte zu. Die Leichen existieren. Die Vertuschung geht weiter.

Die Frage ist nicht, ob die USA außerirdische Überreste besitzen.

Die Frage ist, warum sie sich weigern, der Öffentlichkeit zu zeigen, was sich im Tresor befindet.

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