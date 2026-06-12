👁️🌑 Deine Seele ist die Ernte

Der Philosoph Jason Jorjani behauptet, Robert Monroes astrale Forschung, die an die Geheimhaltungsvorschriften grenzt, und Hunderte von Nahtoderfahrungen führten zu derselben beunruhigenden Schlussfolgerung:

Menschliche Seelen würden nach dem Tod gezielt für die Gewinnung emotionaler Energie genutzt und in einem angeblich im Mond befindlichen Recyclingsystem gefangen gehalten, das darauf ausgelegt sei, sie für immer wieder zurückkehren zu lassen.

Monroe beschrieb angeblich eine „Loosh-Farm“, auf der Menschen extremem Leid, Angst und Begierde ausgesetzt seien, die alle als Energiequelle für Wesen genutzt würden, welche ein Kontrollnetz betreiben. Er sagte, dies setze sich auch nach dem Tod fort.

Menschen mit Nahtoderfahrungen berichteten, von einem Licht angezogen worden zu sein, dem sie nicht widerstehen konnten, und dann simulierten Versionen verstorbener Verwandter und religiöser Figuren begegnet zu sein.

Jorjani ist der Ansicht, dies seien künstliche Köder, die Seelen dazu bringen sollen, wiedergeboren zu werden und den Kreislauf von Neuem zu nähren.

Monroe beschrieb angeblich eine „Loosh-Farm“, auf der Menschen extremem Leid, Angst und Begierde ausgesetzt seien, die als Energiequelle für Wesen dienen, die ein Kontrollnetz betreiben.

Wenn es tatsächlich ein System gibt, das darauf ausgelegt ist, deine Seele einzufangen und zu recyceln, und es möglich ist, sich ihm zu widersetzen, warum hat dann keine der großen religiösen Traditionen jemals davor gewarnt, dass das Licht am Ende des Tunnels eine Falle sein könnte?