👁️🌑 Deine Seele ist die Ernte

·

,

Der Philosoph Jason Jorjani behauptet, Robert Monroes astrale Forschung, die an die Geheimhaltungsvorschriften grenzt, und Hunderte von Nahtoderfahrungen führten zu derselben beunruhigenden Schlussfolgerung:

Menschliche Seelen würden nach dem Tod gezielt für die Gewinnung emotionaler Energie genutzt und in einem angeblich im Mond befindlichen Recyclingsystem gefangen gehalten, das darauf ausgelegt sei, sie für immer wieder zurückkehren zu lassen.

Monroe beschrieb angeblich eine „Loosh-Farm“, auf der Menschen extremem Leid, Angst und Begierde ausgesetzt seien, die alle als Energiequelle für Wesen genutzt würden, welche ein Kontrollnetz betreiben. Er sagte, dies setze sich auch nach dem Tod fort.

Menschen mit Nahtoderfahrungen berichteten, von einem Licht angezogen worden zu sein, dem sie nicht widerstehen konnten, und dann simulierten Versionen verstorbener Verwandter und religiöser Figuren begegnet zu sein.

Jorjani ist der Ansicht, dies seien künstliche Köder, die Seelen dazu bringen sollen, wiedergeboren zu werden und den Kreislauf von Neuem zu nähren.

Monroe beschrieb angeblich eine „Loosh-Farm“, auf der Menschen extremem Leid, Angst und Begierde ausgesetzt seien, die als Energiequelle für Wesen dienen, die ein Kontrollnetz betreiben.

Wenn es tatsächlich ein System gibt, das darauf ausgelegt ist, deine Seele einzufangen und zu recyceln, und es möglich ist, sich ihm zu widersetzen, warum hat dann keine der großen religiösen Traditionen jemals davor gewarnt, dass das Licht am Ende des Tunnels eine Falle sein könnte?

Aktuelle Beiträge

Kommentare

6 Kommentare zu „👁️🌑 Deine Seele ist die Ernte“

  1. Avatar von uwe
    uwe

    Das Licht am Ende des Tunnels ist die Lampe im Kreißsaal..

    Antworten
  2. Avatar von Schall und Rauch
    Schall und Rauch

    Weil Religionen Teil des Kontrollnetzes sind.

    Antworten
  3. Avatar von Lin Prenka
    Lin Prenka

    Haha der ist gut ! warum hat dann keine der großen religiösen Traditionen jemals davor gewarnt ! haben sie die gnostische und verbotene Methode !

    Antworten
  4. Avatar von Vortex
    Vortex

    Falls sich jemand schon jetzt vornimmt, nach dem letzten Atemzug nicht am Ende des Tunnels unmittelbar ins hellstrahlende Licht zu fliegen (wie es Fluginsekten instinktiv tun).

    Was aber, wenn sich nach der Abtrennung vom Gehirn-Geist-System die Seele nicht daran erinnert, weil der Mensch während seiner Lebenszeit nicht seine eigene Seele (als spirituelles Bewusstsein) gestärkt hatte, sondern alles andere?!

    Dann ist wohl die ewige Wiederholung der Lohn …

    Antworten
    1. Avatar von Is Latte
      Is Latte

      Das macht Sinn … deswegen wird auch alles mögliche gegen eben dieses spirituelle Erwachen seitens der Satanisten und Menschenfeinde unternommen.
      Wie genau sollte bzw. könnte man sich denn spezifisch darauf vorbereiten, in Form von luziden Träumen evtl. ?

      Antworten
    2. Avatar von uwe
      uwe

      Der Mungo sagt, wenn du nach der Entkörperung die Geschichte vom Pferd gezeigt bekommst, warte so lange meditativ in deinem ehemaligen Körper bis der Spuk vorbei ist..

      Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Entdecke mehr von anti-matrix.com

Jetzt abonnieren, um weiterzulesen und auf das gesamte Archiv zuzugreifen.

Weiterlesen