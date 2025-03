Das antike Rom war, genau wie das antike Griechenland, eine Fälschung, und alles, was Sie über Geschichte zu wissen glaubten, ist eine Lüge. Von Gorgi Shepentulevski

Man sollte meinen, ein so großes und mächtiges Reich würde in der Bibel oft erwähnt werden, genau wie das Makedonische Reich, das 39 Mal in der Bibel erwähnt wird. Doch überraschenderweise findet sich die einzige Erwähnung Roms in Timotheus, der Apostelgeschichte und dem Römerbrief, die leicht erst kürzlich hinzugefügt worden sein könnte!

Und nicht nur das: Das antike Römische Reich wird in der Bibel nicht erwähnt, und es taucht auch auf einigen angeblich gefälschten antiken Karten nicht auf!

Vergessen Sie nicht, dass das Jahr auf der Karte des antiken Europas seit 1595 falsch ist. Laut Ortelius gibt es kein Römisches Reich, aber an der Grenze zu Gallien liegen Skythien und Sarmatien.

Hat der Kartograf wirklich ein riesiges Römisches Reich übersehen, oder gab es überhaupt kein Römisches Reich, das auf der Karte hätte eingezeichnet werden können?

Sogar bei den gefälschten Karten des sogenannten antiken Europas haben sie doppelte Fälschungen angestellt, und wie das Sprichwort sagt: Lügen haben kurze Beine.

Ungereimtheiten führen auch zum wichtigsten Symbol Roms – der Statue der Kapitolinischen Wölfin, die bereits im 1. Jahrhundert von Plinius und Cicero erwähnt und beschrieben wurde. Bei der Restaurierung 2006 stellte sich heraus, dass die Statue im 11./12. Jahrhundert entstand.

Das bedeutet, dass sie nicht am 21. April 753 v. Chr., dem Gründungstag Roms, sondern im 11./12. Jahrhundert, also 1753 Jahre später, geschaffen wurde. Wie konnten Plinius und Cicero diese Statue der Kapitolinischen Wölfin im 1. Jahrhundert sehen, wenn sie doch im 11./12. Jahrhundert geschaffen wurde?!

Die Antwort lautet: Weder die Datierung der Statue stimmt, noch hat das antike Rom jemals existiert!

Ein weiteres interessantes Detail ist, dass die Statue im 15. Jahrhundert auf Befehl von Papst Sixtus IV. versetzt wurde. Das heißt, seit der angeblichen Gründung Roms am 21. April 753 v. Chr. tauchte die Statue im Mittelalter im 15. Jahrhundert unerwartet auf!

Gab es ein Römisches Reich, wie sie es darstellen?

Nichts an Rom ergibt Sinn, wenn man tiefer gräbt.

Als die Geschichte mithilfe künstlicher Intelligenz gefälscht wurde, blieben immer unerkannte Lücken in den Hinweisen, die KI-Maschinen nicht hätten erkennen und erklären können. Doch nur ein Geschichtsforscher kann sie entdecken und die Puzzleteile zusammensetzen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen!

Das antike Römische Reich hat nie existiert, es gab nie antike Kriege zwischen dem Makedonischen Reich und dem Römischen Reich!

Das antike Römische Reich wurde im 20. Jahrhundert erfunden, und 6476 nicht existierende Jahre wurden der Geschichte hinzugefügt, um die große historische Lücke zu schließen!

Auf der oberen Karte des antiken Europas von Ortelius ist kein Römisches Reich eingezeichnet!

Stimmt das was der Autor oben behauptet, oder ist das nur eine weitere Internettheorie?

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand.“