Schumann Resonanz: Ich habe es so satt mit dem spirituellem schönreden ‼️

Die Schumann-Resonanz ist ein natürliches Phänomen, das entsteht, weil die Erde und die Ionosphäre wie ein riesiger Hohlraum funktionieren. Von Bianca Heinen Medium/ zertif. Mental Coach

In diesem Hohlraum können elektromagnetische Wellen schwingen. Die Grundfrequenz liegt bei etwa 7,83 Hz, es gibt aber auch höhere Oberwellen, zum Beispiel um 87 Hz aktuell 💥

Die Ursache für diese Schwingungen sind Blitze. In Gewitterwolken trennen sich positive und negative Ladungen, und wenn der Unterschied zu groß wird, schlägt ein Blitz ein.

Dieser Blitz erzeugt eine elektromagnetische Welle, die sich um die Erde ausbreitet. Die Erde und die Ionosphäre verstärken diese Wellen in bestimmten Frequenzen, das ist die Schumann-Resonanz.. ( ja bitte An Wettermanipulation denken)‼️

Die höheren Oberwellen wie 87 Hz entstehen nur bei starken, kurzen Blitzen. Sie sind schwächer und instabil, weil sie durch die Atmosphäre, Wolken und die Ionosphäre stark gedämpft werden. Ihre Stärke hängt vom Wetter, der Blitzaktivität und den Bedingungen in der Ionosphäre ab.

🔥Auch künstliche Quellen wie Hochfrequenzsender oder Forschungsanlagen (z. B. HAARP) können ähnliche Wellen erzeugen oder Oberwellen beeinflussen. Diese künstlichen Schwingungen sind aktuell am Start. 🔥

Alles ist rein physikalisch erklärbar. Die Schumann-Resonanz hat nichts mit spirituellem Aufstieg oder Bewusstseinserweiterung zu tun ‼️

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Und nun schaut Euch Bild 2 an ..wir bekommen wieder ordentlich einen drüber gebraten … nix Downloads und fließen lassen .. Ich rede mir das nicht mehr schön..sorry …so langsam heisst es nämlich mal wach werden ..‼️‼️‼️oder aufhören zu jammern …