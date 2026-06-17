Alles, was mit Ihrem Körper passiert, wenn Sie aufhören, Cannabis zu rauchen (Video)

Aufhören ist nur die halbe Miete, und wenn es ums Kiffen geht, ist der Verzicht auf das Teufelskraut die halbe Miete.

Während viele die medizinischen Vorteile des Cannabiskonsums, insbesondere im Hinblick auf die Schmerzlinderung, anführen werden, gibt es deutliche Warnungen vor übermäßigem oder unreguliertem Konsum.

Erst im April dieses Jahres stufte die Regierung Cannabis als Droge der Liste III neu ein , was Teil des Versprechens von Präsident Donald Trump war , den Zugang der USA zu medizinischen Behandlungsmöglichkeiten zu erweitern.

Es gibt Bedenken hinsichtlich des Marihuanakonsums, insbesondere im Jugendalter , da er Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Lernfähigkeit beeinträchtigen kann .

Hinzu kommen die bekannten Probleme des Rauchens, wie Lungenerkrankungen und Herzschäden, weshalb ein Rauchstopp von vielen als positiv angesehen wird. Ähnlich wie der Körper beim Aufhören mit dem Rauchen eine Reihe von Veränderungen durchmacht , verhält es sich auch beim Ausdrücken eines Joints.

Nachdem wir uns bereits mit den Auswirkungen des Cannabiskonsums auf Körper und Geist befasst haben, widmen wir uns nun dem entgegengesetzten Thema mit einem aufschlussreichen Video von AsapScience. Das Video erklärt zu Beginn, dass 55 Millionen Amerikaner derzeit Marihuana konsumieren, während in ganz Kanada immer mehr Cannabis-Ausgabestellen eröffnen .

Tag 1–3: Cannabis-Entzug

Was das Aufhören angeht, so heißt es, dass 4,6 % der Amerikaner mindestens sechsmal versucht haben, mit dem Rauchen aufzuhören und gescheitert sind . Dies liegt wahrscheinlich daran, dass in den ersten Tagen Entzugserscheinungen auftreten und es den Betroffenen einfach zu schwerfällt, durchzuhalten.

Eine Analyse von 23.000 Personen ergab, dass 47 % der Befragten unter Übelkeit, Kopfschmerzen, depressiver Verstimmung, Schlafstörungen, Schwitzen, Wut, Nervosität, Appetitlosigkeit und seltsamen Träumen litten. Ob es sich nun um ein oder mehrere dieser Symptome handelt – es ist ein verwirrender Cocktail, der als erste Hürde zu bewältigen ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Risiko von Entzugserscheinungen proportional zur konsumierten Menge an Cannabis ist, da diejenigen, die ein paar Mal pro Woche konsumieren, nicht so stark betroffen sein werden wie jemand, der täglich etwas Marihuana konsumiert.

Selbst wenn man die ersten paar Tage übersteht, sollen Angstzustände und Reizbarkeit am dritten Tag ihren Höhepunkt erreichen. Auch seltsame Träume und Schlafstörungen nehmen in den folgenden Tagen zu.

Tag 4: Rückkehr zum Ausgangsniveau

Laut AsapScience ist der vierte Tag nach dem Cannabiskonsum entscheidend, da in dieser Phase physiologische Veränderungen im Gehirn stattfinden. Cannabis enthält Moleküle, die natürliche Neurotransmitter im Gehirn (sogenannte Cannabinoide) nachahmen. Der Konsum von Cannabis führt zu einem Anstieg von Cannabinoiden und des psychoaktiven Wirkstoffs THC (Delta-9-Tetrahydrocannabinol).

Die Bindung von THC an die Neuronen kann Euphorie auslösen, die Schmerzwahrnehmung beeinflussen und Angstzustände hervorrufen. Auch die Wahrnehmung neuer Erfahrungen kann dadurch beeinträchtigt werden. Glücklicherweise sollten sich die CB1-Cannabinoidrezeptoren etwa am vierten Tag nach dem Entzug wieder normalisieren.

Es dauert nur etwa vier Tage, bis sich die neuronalen Veränderungen im Gehirn wieder normalisieren. Obwohl die Forschung noch andauert, unterstreicht das Video erneut die mutmaßlichen langfristigen neurophysiologischen Auswirkungen des Cannabiskonsums in der Jugend.

Tag 5–7: Du hast es bis hierher geschafft.

Einer aktuellen Umfrage zufolge geben die meisten Menschen zwischen dem fünften und siebten Tag auf, wobei es für diejenigen am schwierigsten ist, die von Marihuana abhängig sind. Abhängigkeit wird definiert als täglicher Konsum über zehn Jahre oder länger.

Obwohl viele Wissenschaftler die Existenz einer Marihuana-Abhängigkeit anerkennen, halten die meisten sie für weniger schwerwiegend als die Abhängigkeit von Alkohol oder Drogen wie Kokain. Im Video gibt Moderator Greg Brown zu, dass er um diesen Zeitpunkt herum oft rückfällig wird und sich dann mit Cannabis-Lebensmitteln über Wasser hält.

Es ist kein Zuckerschlecken, aber wenn du es bis Tag 28 schaffst, haben sich dein Endocannabinoid-System und deine CB1-Rezeptoren wieder normalisiert und du solltest deine Sucht überwunden haben. Wie die Wissenschaft zeigt, ist der Entzug von Cannabis nicht so einfach wie das Ausschalten eines Lichtschalters. Denk daran, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg geht.

Video: