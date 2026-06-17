UFO-Veröffentlichung Nr. 3 ist die bisher spannendste!

Am 12. Juni 2026, wurde hier die dritte Charge von UAP/UFO-Dateien veröffentlicht . Heute Morgen wies ich hier bei CBS News darauf hin , dass diese Veröffentlichung die bisher faszinierendste ist.

Besonders hervorzuheben ist der neue Bericht vom 5. Juni 2026, unterzeichnet von Dr. Jon Kosloski, dem Leiter des All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) im Pentagon. Kosloski beschreibt darin eine orangefarbene „Mutterkugel“, die kleinere rote Kugeln aussendet, und erklärt, dass 40 % der gemeldeten Phänomene unerklärt und ungeklärt bleiben.

Offensichtlich müssen weitere Daten gesammelt und analysiert werden, um den Ursprung dieser unidentifizierten anomalen Phänomene (UAPs) zu ermitteln. Im Folgenden finden Sie Kosloskis Bericht.

Ein Blick zurück in die Vergangenheit: Die neue UAP-Veröffentlichung enthält einen Bericht aus dem Jahr 2022 über ein Objekt in Colorado Springs, das von fünf Soldaten des Fort Carson-Militärs bei strahlendem Sonnenschein in der Nähe des Cheyenne Mountain schwebte.

Auf Seite 2 (D002) des Berichts heißt es: „‚Kartoffelförmig‘ mit deutlichen Rändern … bestehend aus etwas, das sich am besten als bewegliche Fischschuppen oder -platten beschreiben lässt … das Objekt ‚verhüllte‘ sich in der Zeit, die man brauchte, um den Kopf zu drehen, und warf keinen Schatten … Sie schauten alle gleichzeitig kurz weg … Als sie wieder hinschauten, war das Objekt verschwunden.“

Ein CIA-Bericht aus den 1950er-Jahren, der auch ein Geständnis aus dem Jahr 1992 enthält, besagt auf Seite 86: „Man konnte den Briefschreibern die wahre Ursache der UFO-Sichtungen nicht offenbaren. Flüge der U-2 und später der OXCART waren für mehr als die Hälfte aller UFO-Meldungen in den späten 1950er- und den größten Teil der 1960er-Jahre verantwortlich.“

Die interne Geschichte der CIA bestätigt, dass geheime U-2- und OXCART-Spionageflüge in den späten 1950er- und 1960er-Jahren mehr als die Hälfte aller UFO-Meldungen verursachten und dass das Projekt Blue Book der Öffentlichkeit falsche Erklärungen gab, um das Programm zu schützen.

Diese Enthüllung lässt einen darüber nachdenken, ob Lichtreflexe von Testflügen der U2-Flugzeuge oder ihrer in der Sowjetunion entwickelten Äquivalente aus den 1950er Jahren die flüchtigen Lichterscheinungen erklären könnten, die auf fotografischen Platten aus den 1950er Jahren, also aus der Zeit vor Sputnik, dokumentiert sind.

Schließlich gibt es noch historische Berichte, die bis zum Roswell-Vorfall in New Mexico im Jahr 1947 zurückreichen, wie beispielsweise das hier veröffentlichte Dokument .

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Viele der oben genannten, neu enthüllten Informationen sind faszinierend. Die jüngsten Vorfälle lassen sich am besten durch die Gewinnung hochwertigerer wissenschaftlicher Daten aufklären.

Entweder handelt es sich um eine schwerwiegende Verletzung der nationalen Sicherheit oder um die größte Entdeckung der Menschheitsgeschichte. Die Identifizierung der Unbekannten muss daher höchste Priorität in den Bereichen Nachrichtendienste und Wissenschaft haben.

Wie bei jeder ungelösten Detektivgeschichte gilt: Das Beste kommt erst noch.

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

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