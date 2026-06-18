Verbotene Archäologie: die rätselhaften Stelen von Tiya

Im Herzen Äthiopiens, wo die Zeit stillzustehen scheint, erheben sich die rätselhaften Stelen von Tiya … still, imposant … und voller Geheimnisse, die niemand je vollständig entschlüsseln konnte. Sechsunddreißig steinerne Giganten bewachen eine uralte Grabanlage und markieren einen Ort, an dem Leben und Tod in einer vergessenen Sprache miteinander verwoben sind.

Tiya ist eine archäologische Stätte in Zentraläthiopien . Sie liegt im Woreda Soddo in der Gurage-Zone der Region der südlichen Nationen, Nationalitäten und Völker südlich von Addis Abeba .

Laut Joussaume (1995), der die archäologischen Arbeiten in Tiya leitete, ist die Stätte relativ jung. Sie wurde auf die Zeit zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert n. Chr. datiert.

Spätere Datierungen legen die Errichtung der Stelen auf die Zeit zwischen dem 10. und 15. Jahrhundert n. Chr. fest. Der Bau von Megalithanlagen in Äthiopien hat jedoch eine sehr alte Tradition; viele dieser Monumente stammen aus der Zeit vor unserer Zeitrechnung .

Ihre Reliefs – präzise, ​​seltsam, fast absichtlich – erzählen keine eindeutige Geschichte … sie flüstern etwas anderes.

Manche sagen, sie stellen Schwerter dar … andere behaupten, sie ähnelten Weltraumraketen …

Aber vielleicht sind sie keines von beidem.

Denn vielleicht liegt das wahre Geheimnis nicht im Stein … sondern in dem, der ihn betrachtet:

Manche sagen, es sei ein Schwert … andere, es sei eine Weltraumrakete … und was siehst du wirklich?