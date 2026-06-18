Erdbeben am Oberrhein nahe Strassbourg

Die in Frankreich erfassten und registrierten Erdbeben sind im Allgemeinen natürlichen Ursprungs, d. h. sie hängen mit geologischen Verwerfungen zusammen, die sich durch den französischen Untergrund ziehen.

Es gibt jedoch auch Erdbeben, die durch Militärübungen (Explosionen) und Bergbauaktivitäten (Steinbruchsprengungen) verursacht werden.

Wahrscheinlich sei das Erdbeben durch Geothermie ausgelöst worden, sagte der Sprecher. Geothermie ist die Nutzung von heißem Tiefenwasser als Energiequelle.

Jüngste Erdbeben mit einer Magnitude über 2 (menschliche Wahrnehmungsschwelle) in Frankreich und an den französischen Grenzen in den letzten 30 Tagen. Die Größe der Kreise ist proportional zur gemessenen Magnitude.

Die pulsierenden Kreise stellen Erdbeben dar, die vor weniger als 24 Stunden stattfanden.

Hier ist die Karte im Live-Link.

Unten rechts sehen Sie einen Erdbebenschwarm nahe Mailand.