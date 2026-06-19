Er stand direkt unter dem Objekt

🔺🔒 Der UFO-Whistleblower Dylan Borland sagte vor dem Kongress aus, er habe persönlich unter einem etwa 30 Meter langen, lautlosen, dreieckigen Flugobjekt auf der Langley Air Force Base gestanden.

Das Objekt schwebte in der Nähe eines NASA-Hangars. Seine Oberfläche war von einer, wie er es beschrieb, lebendigen, goldenen Plasmaflüssigkeit bedeckt, die wie eine Lavalampe über eine schwarze, metallisch schimmernde Haut floss. Absolute Stille.

Sein Handy wurde heiß und ging aus. Das Flugobjekt schoss senkrecht nach oben und verschwand wie ein Stern.

Borland beließ es nicht bei dieser Begegnung. Er berichtete dem Kongress, er verfüge über direktes Wissen aus erster Hand zur Bergung von abgestürzten Objekten, zum Reverse Engineering und zur Integration der geborgenen Technologie in Programme. Die Geheimhaltungsstufe ist so hoch, dass im Protokoll „[ZENSIERT]“ steht.

Dann sagte er: „Das wichtigste technologische Element auf diesem Planeten sind nicht die Flugobjekte selbst.“ Jeremy Corbell vermutet, dass er damit die Energiequelle meint.

Wenn geborgene Flugobjekte nicht das Wichtigste sind, was wir bisher gefunden haben, was ändert dann eine funktionierende Energiequelle eines außerirdischen Flugobjekts an unserem bisherigen Wissen?

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