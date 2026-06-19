Mobilfunkprobleme… GPS-Probleme… Ohrensausen… Unwohlsein?

MrMBB333 schreibt auf Facebook:

In den letzten Tagen sind viele ungewöhnliche Dinge gleichzeitig passiert.

📡 Probleme mit dem Mobilfunknetz.

🛰️ GPS- und Navigationsprobleme.

🌎 Schwere Erdbeben und anhaltende Nachbeben.

☀️ Erhöhte Sonnenaktivität.

🪐 Eine seltene Planetenkonstellation.

⚡ Ungewöhnliche Aktivität im Erdfrequenzspektrum.

Gleichzeitig berichten viele Menschen von ähnlichen Erfahrungen:

👂 Ohrensausen.

😴 Unruhiger Schlaf.

🐾 Haustiere verhalten sich anders.

⚡ Ungewöhnliche Müdigkeit, Erschöpfung oder allgemeines Unwohlsein.

Manche glauben, dass die Technologie empfindlicher auf Umweltveränderungen reagiert, als wir annehmen.

Andere fragen sich, ob wir selbst Dinge wahrnehmen, die wir nicht sehen können. Zufall?

Vielleicht.

Aber anscheinend bemerken genügend Leute ähnliche Dinge, sodass es sich lohnt, nachzufragen.

👇 Hattest du in letzter Zeit Probleme mit deinem Mobilfunknetz, GPS, Ohrensausen, ungewöhnlicher Müdigkeit, seltsamen Träumen oder etwas anderem, das dir ungewöhnlich vorkommt?