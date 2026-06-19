Unwetterlage startet jetzt (Video)

Die Unwetterlage in Deutschland beginnt früher als viele Wettermodelle erwartet hatten. Erste Gewitter sind schon unterwegs. Betroffen sind jetzt vor allem der Südwesten und der Westen. Später zieht die Lage weiter in den Nordwesten.

Im Schwarzwald haben sich bereits erste Gewitter gebildet. Sie ziehen in Richtung Stuttgart. Noch wichtiger ist aber der Blick nach Frankreich und Belgien. Nördlich von Paris deutet sich bereits eine Superzelle an. In Belgien bilden sich Gewitter, die sich zu einer Linie zusammenschließen könnten. Genau das kann für Deutschland gefährlich werden.

Wohin ziehen die Gewitter?

Nach Einschätzung des europäischen Wettermodells kann sich die Lage schon ab dem späten Nachmittag deutlich zuspitzen. Ab etwa 16 Uhr könnten erste Gewitter in Richtung Köln ziehen.

Ab 17 Uhr wird es vor allem im Rheinland kritischer. Am Abend könnte sich daraus eine richtige Gewitterfront entwickeln.

Wo steigt die Gefahr für Tornados?

Besonders im Westen und Nordwesten drohen dann teils sehr starke Gewitter. Betroffen wären vor allem Gebiete zwischen Bremen und Hamburg, aber auch Regionen bei Hannover. Dort steigt auch die Gefahr für Tornados. Im Süden liegt der Schwerpunkt eher auf starkem Regen, Hagel, Wind und kräftigen Gewittern.

Wie lange hält die Unwettergefahr an?

Die Unwettergefahr dürfte voraussichtlich bis 23 Uhr anhalten. Vor allem im Norden kann die Lage also bis in den späten Abend kritisch bleiben. Auch aus den Niederlanden könnte später noch weiterer Gewitternachschub kommen.

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