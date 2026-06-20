Gefälschte Geschichte: Die Schlammflut und Bedeutung der Pumpstationen

Ein Forschungsgebiet, mit dem ich mich aktuell beschäftige, ist der wahre Zweck historischer Pumpstationen und ihre Verbindung zu Tartaria.

Ich vermute, dass viele dieser Bauwerke nicht zur Abwasserentsorgung errichtet wurden, sondern dass ihr ursprünglicher Zweck mit Wasserkraft, Wasserbewegung und Energieverteilung in der Alten Welt zusammenhängt. Die Wasserinfrastruktur prägt die Architektur Tartarias auf eine Weise, die genauere Betrachtung verdient. Von Guy Anderson

Flüsse, Kanäle, Stauseen, unterirdische Kanäle, Pumpstationen und bedeutende öffentliche Gebäude scheinen oft Teil viel größerer, vernetzter Systeme zu sein. Meine Forschung konzentriert sich darauf, ob diese Systeme einst nutzbare Energie lieferten und bewusst abgebaut und umgenutzt wurden. Viele Pumpstationen wirken für ihren heutigen, eher banalen Zweck geradezu überdimensioniert.

Ihre Größe, Verzierungen, Konstruktion und Lage deuten auf etwas weit Wichtigeres hin als die reine Abwasserentsorgung. Sobald man die Wasserkraft berücksichtigt, ergeben diese Bauwerke als Teil eines älteren Energienetzes, das auf Wasserdruck, -bewegung und -verteilung basiert, Sinn.

Wenn dem so ist, wurden die Wasserkraftsysteme der Alten Welt womöglich absichtlich durch ein von Menschen verursachtes Ereignis, die sogenannten „Schlammfluten“, zerstört?

Dies scheint entweder eine katastrophale Störung, eine gezielte Störung des Stromnetzes oder ein anderer technischer Angriff auf die Infrastruktur selbst gewesen zu sein. In jedem Fall wäre das Ziel genau dasselbe: das ursprüngliche Energiesystem zu zerstören, die Spuren zu verwischen und spätere Generationen zu zwingen, ein Ersatzmodell zu akzeptieren.

Die Schlammfluten spielen bei dieser Verschleierung eine zentrale Rolle, da sie die unteren Geschosse der Gebäude der Alten Welt unter sich begruben. Was heute als Keller bezeichnet wird, waren mit ziemlicher Sicherheit die ursprünglichen Arbeitsetagen, möglicherweise verbunden mit Infrastruktur, Maschinen und Energiesystemen.

In zahlreichen Beispielen befinden sich Fenster unterhalb des heutigen Bodenniveaus, während ehemalige Fenster nach der Anhebung des umliegenden Geländes in Türen oder Eingänge umgewandelt wurden.

Das Verschütten dieser unteren Geschosse hätte die Beweise verborgen, die notwendig wären, um die ursprüngliche Funktionsweise dieser Gebäude zu verstehen. Betriebsetagen, Technikräume, Wasserkanäle, Zugänge und Verteilungssysteme verschwinden dann unter dem neuen Bodenniveau.

Nachdem diese Merkmale abgedeckt waren, konnten die Gebäude umgenutzt werden, während ihre ursprüngliche Funktion durch eine völlig andere historische Erzählung neu geschrieben wurde.

In einem kürzlich geführten Interview äußerte ein Co-Moderator die Vermutung, diese Gebäude könnten einfach durch langsames Absinken verschüttet worden sein. Ich erklärte jedoch, dass die offizielle Version eine ganz andere sei, da sie auf der Theorie der kulturellen Schichten beruhe.

Laut dieser Erklärung hätten sich Schutt, Abfall und angesammeltes Material im Laufe der Zeit angesammelt, bis Straßen um die bestehenden Gebäude herum angelegt wurden.

Meiner Meinung nach ergibt diese Erklärung jedoch keinen Sinn angesichts der an so vielen Orten sichtbaren Beweise. Sie verlangt von uns zu glauben, dass Gemeinschaften riesige Mengen an Schutt um wichtige Gebäude herum anhäuften, anstatt ihn einfach zu entfernen.

Sie erklärt auch nicht, wie ähnliche, verschüttete Strukturen in abgelegenen Gebieten entstehen, wo starke städtische Ablagerungen nicht dasselbe Muster erklären würden.

Die Erklärung der kulturellen Schichten steht auch im Widerspruch zu den visuellen Zeugnissen des Alltagslebens jener Zeit. Wir sollen uns vorstellen, wie Menschen in feiner Kleidung durch elegante Straßen flanieren und gleichzeitig zunehmenden Müll um sich herum hinnehmen. Dieses Bild wird noch unglaubwürdiger, wenn man bedenkt, dass die Gebäude selbst klare Proportionen, ein durchdachtes Design und eine architektonische Planung aufweisen, die nicht zu einer langsamen, zufälligen Verschüttung passen.

Das finanzielle Motiv hinter der Zerstörung dieses Systems wird deutlich, wenn man die moderne Energiekontrolle betrachtet. Eine Zivilisation, die mit dezentraler Wasserkraft betrieben wurde, wäre extrem schwer zu messen, zu monopolisieren, einzuschränken und an die Bevölkerung zurückzuverkaufen gewesen.

Die Ersetzung dieses Systems durch fossile Brennstoffe ermöglichte es den Parasiten, Profit zu machen und fast alle in die Abhängigkeit von kontrollierter Energieversorgung zu zwingen.

Die Parasiten verdienten nicht nur Geld mit den Gebühren für fossile Brennstoffe, sondern erlangten auch die Kontrolle über Industrie, Transport, Produktion, Kommunikation, Entwicklung, das häusliche Leben und die Ausrichtung der Gesellschaft selbst.

Daher war die Zerstörung der Alten Welt meiner Meinung nach eine gezielte Operation, die das vorherige Energiesystem verschleierte und gleichzeitig ein neues, auf Profit, Abhängigkeit und Kontrolle basierendes Modell schuf.

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Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“