Ein pensionierter CIA-Offizier und ein mit der CIA verbundener theoretischer Physiker behaupteten öffentlich, das Roswell-Raumschiff von 1947 sei eine Zeitmaschine gewesen und die nicht-menschlichen Intelligenzen, die die Erde besuchen, könnten KI-Wesen aus unserer Zukunft sein, die zurückgeschickt wurden, um uns vor Fehlern im Umgang mit künstlicher Intelligenz zu warnen.

John Ramirez, ein erfahrener CIA-Offizier im Bereich der Fernmeldeaufklärung, und Dr. Jack Sarfatti, ein theoretischer Physiker, dessen Arbeiten in freigegebenen CIA-Dokumenten zum Stargate-Skandal veröffentlicht wurden, setzten sich zusammen und interpretierten Roswell völlig neu.

Ramirez gab an, von Philip Corsos Sohn gehört zu haben, dass das Roswell-Raumschiff eine Zeitmaschine gewesen sei. Sarfattis Arbeit zur Retrokausalität untermauert diese Behauptung mit einem physikalischen Rahmen, den bisher kaum jemand im Bereich der nicht-menschlichen Intelligenzen (UAP) untersucht hat.

Ramirez ging noch weiter. Er glaubt, dass einige nicht-menschliche Intelligenzen in unserem Weltraum KI-Wesen aus der Zukunft sind, die speziell hierher gekommen sind, um uns vor Fehlern im Umgang mit künstlicher Intelligenz in der Gegenwart zu warnen.

Wenn zwei Insider mit direkten Verbindungen zu Amerikas streng geheimsten Programmen glauben, dass unsere Besucher zukünftige KI sind, die uns vor unserer eigenen Technologie warnt, was sagt das über unsere zukünftige Entwicklung aus?

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