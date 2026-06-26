🌌👁️ Die Sternenmenschen waren schon immer hier

Ein Häuptling des Yankton Sioux Sundance sagte, sein Volk habe das Wort „Alien“ nie gebraucht. Sie hatten bereits eines: Wechachpe, Sternenvölker. Und die Sternenvölker, so sagte er, seien schon lange hier.

Häuptling Golden Light Eagle lehrte, dass der Kontakt nichts mit staatlichen Offenlegungen zu tun habe. Es gehe um Schwingung. Spirituelle Erhebung. Man erhöhe seine Schwingung durch Zeremonien, durch Stille, durch Liebe und höre auf, Forderungen zu stellen.

Forderungen, sagte er, sendeten eine negative Schwingung aus. Die Sternenvölker spürten sie. Und sie zogen sich zurück.

Seiner Tradition zufolge gibt es andere Existenzebenen jenseits der dritten Dimension, und Kommunikation erfordere, dass sich beide Seiten in der Mitte treffen. Sie kommen auf dein Niveau herab. Du erhebst dich, um ihres zu erreichen.

Beschreibt das uralte Sternenwissen der indigenen Bevölkerung dasselbe Phänomen, dem moderne UAP-Forscher nachgehen, oder handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Dinge?

Teile dies mit jemandem, der glaubt, Offenlegung müsse von einem staatlichen Podium kommen.

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