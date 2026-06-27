🌳 Großbritanniens berühmtester Baum ist nach rund 1000 Jahren gestorben 🌳

Die Major Oak im Sherwood Forest ist im Alter von schätzungsweise 1000 Jahren abgestorben.

Für die meisten von uns ist ein Jahrhundert eine lange Zeit. Dieser Baum hat zehn Jahrhunderte überdauert.

Er wuchs bereits vor der normannischen Eroberung Englands. Er überstand Jahrhunderte voller Kriege, politischer Umbrüche, Industrialisierung und enormer Veränderungen der umliegenden Landschaft. Trotz allem blieb er eines der bekanntesten Naturdenkmäler Großbritanniens.

Millionen von Menschen besuchten die Major Oak im Laufe der Jahre. Für viele war sie das Symbol des Sherwood Forest selbst und der Baum, der am engsten mit der Legende von Robin Hood verbunden ist.

Bäume leben nicht ewig, und ein solches Alter zu erreichen, ist an sich schon außergewöhnlich. Dennoch ist es traurig, ein lebendiges Stück Geschichte nun zu Ende gehen zu sehen.

Der Wald bleibt bestehen, aber einer seiner bekanntesten Bewohner ist nun fort.

Nur 15 Gehminuten von unserem Besucherzentrum entfernt, entlang des Major Oak Trail, zieht diese mächtige englische Eiche seit Jahrzehnten Besucher aus aller Welt an.

Sie standen da und bewunderten seine gewaltige Gestalt und fragten sich, ob Robin Hood und seine Geächteten sich, wie die Legenden besagen, in dem Baumstamm versteckt hatten, um den Klauen des Sheriffs von Nottingham zu entkommen.

Sie ist wohl die bekannteste und mit Sicherheit eine der größten Eichen Großbritanniens, mit einer Kronenbreite von 28 Metern in ihrer Blütezeit, einem Stammumfang von 11 Metern und einem geschätzten Gewicht von 23 Tonnen.

Der Baum ist nicht nur ein Blickfang im Wald und Inspiration für Legenden, sondern auch die Quelle vieler schöner Erinnerungen, die Besucher an Sherwood haben.

In den letzten Jahren hat die Major Oak jedoch unter gesundheitlichen Problemen gelitten. 2025 trug ihre Krone so wenige Blätter wie seit Langem nicht mehr.

2026 trieb der Baum gar keine Blätter mehr und gilt nach eingehenden Untersuchungen führender Baum- und Bodenexperten als abgestorben. Doch die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Der Baum steht weiterhin im Sherwood Forest und wird auch künftig Besucher erfreuen und einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen über und unter der Erde Lebensraum bieten.

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