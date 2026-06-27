🕯️ Verbotene Archäologie: Bergen mittelalterliche Kerzen ein zeitliches Geheimnis?

Im Mittelalter nutzten Mönche spezielle Zeitmesskerzen – Kerzen mit Markierungen, die es ermöglichten, beim Abbrennen die verstreichenden Stunden zu messen. Sie zählten zu den präzisesten Zeitmessern ihrer Epoche.

Im Laufe der Zeit entstand eine kuriose Legende. Manche behaupten, würde man eine dieser Kerzen heute entzünden, würde sie länger brennen, da die Zeit nicht mehr so ​​vergeht wie früher.

Dieser Theorie zufolge erleben wir – auch wenn unsere Uhren weiterhin 24 Stunden zählen – tatsächlich nur etwa 16 „effektive“ Stunden pro Tag.

Es gibt keine wissenschaftlichen Belege für diese Behauptung. Dennoch hält das Gefühl, dass die Tage immer schneller vergehen, dieses Rätsel seit Jahren am Leben.

In ihrem jüngsten Artikel für Medievalists.net erklärt Danièle Cybulskie (Moderatorin des „Medieval Podcast “), wie sich die Zeitmessung im Mittelalter deutlich von unserem modernen, standardisierten System unterschied. Uhren waren selten und teuer, daher griffen die Menschen auf andere Methoden zurück .

Während in Europa die Liturgie der Stunden (eine Reihe von Gebeten und Andachten in acht kanonischen Stunden, basierend auf biblischen Texten, zur Heiligung des Tages) vorherrschte, spielten Kerzen eine wichtige Rolle bei der Zeitmessung . Findige Mönche entwickelten die „candela horaria “ – die „Zeitmesskerze“.

Die Candela Horaria war im Grunde eine Kerze mit Markierungen, die Zeitintervalle anzeigten . Während die Kerze abbrannte, visualisierten diese Markierungen den Ablauf der Stunden. Da sie hauptsächlich aus Bienenwachs bestanden, brannten diese Kerzen gleichmäßig ab (und waren daher sozusagen „genauer“) und erzeugten wenig Rauch, was sie zu einer relativ „sauberen“ Option machte.

Die Länge dieser Kerzen variierte, wobei jeder Zoll einem bestimmten Zeitintervall entsprach. Beispielsweise konnte eine Kerze alle 12 Minuten markiert sein. Das bedeutete, dass eine 12 Zoll lange Kerze etwa zwei Stunden brannte . Um Genauigkeit zu gewährleisten, waren diese Kerzen in Dicke und Qualität standardisiert – der Benutzer musste sie jedoch auch in einer relativ kontrollierten Umgebung aufbewahren, um eine gleichmäßige Brenndauer zu erzielen. Selbstverständlich stellte man eine Candela Horaria nicht im Freien auf: Sie war ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Diese „Kerzenuhren“ wurden hauptsächlich in religiösen Einrichtungen verwendet und halfen Klöstern und Kirchen bei der Einhaltung ihrer Gottesdienstzeiten . Allerdings besaßen auch Privathaushalte mitunter eigene Exemplare. Und wenn der Adel diese Kerzenuhren nutzte , stellte er sie selbstverständlich in reich verzierte Kerzenhalter. 🕯️ Brannten Kerzen schon immer auf die gleiche Weise … oder sind wir es, die die Zeit nicht mehr so ​​erleben wie unsere Vorfahren?

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