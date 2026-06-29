Verbotene Archäologie: ⚙️ Wenn Artefakte wie Science-Fiction wirken

Vor mehr als 5.000 Jahren schufen die Sumerer Figuren, die noch heute unbequeme Fragen aufwerfen.

Seltsame Kopfbedeckungen, helmartige Strukturen, Details, die an moderne Geräte erinnern, und Formen, die unserer Vorstellung von der antiken Welt widersprechen.

Für die etablierte Archäologie handelt es sich dabei um rituelle Symbole und religiöse Darstellungen. Für andere Forscher könnten sie jedoch mehr sein: eine Erinnerung an Wissen, Begegnungen oder Technologien, die im Laufe der Zeit zu Mythen wurden.

Vielleicht lautet die eigentliche Frage nicht, was diese Figur darstellt …

… sondern vielmehr, warum sie auch nach Jahrtausenden noch so futuristisch wirkt. 👁️🌌

🔮 Haben wir es mit einer einfachen zeremoniellen Statue zu tun oder mit einem vergessenen Hinweis aus unserer Vergangenheit?

Andere faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“