„Herzschlag der Erde“ berichtet:

Amplitude 75. 🚀✨

Das Feld ist heute komplett offen.

Kein leises Rauschen mehr. Kein sanftes Flüstern.

Das ist ein energetischer Durchbruch. ⚡️🌍

Wenn du heute Druck im Kopf spürst, müde bist, innerlich vibrierst oder einfach merkst:

„Irgendetwas ist anders“ — dann hör auf, es wegzuschieben.

„It`s your Universe“ schreibt weiter:

Die Energie, die wir spüren, ist nichts Gewöhnliches.

Es ist ein kollektiver Wandel, den wir alle in unserem Körper wahrnehmen.

Die kollektive Angst.

Schlaflosigkeit.

Emotionen.

Lebhafte Träume.

Ein Zustand des Übergangs.

Seltsame Ereignisse.

Extreme Erdbeben und Wetterphänomene.

Diese Dinge geschehen nicht zufällig.

Sie sind das Ergebnis eines gewaltigen Quantenwandels, der gerade stattfindet.

Eine „Konvergenz der Zeitlinien“.

Hier treffen die 3D- und die 5D-Ebene aufeinander.

Wir haben endlich eine kritische Schwelle des Erwachens erreicht.

Dies ist der Moment, in dem die Wellenfunktion kollabiert.

Bereite dich darauf vor, dass sich die Dinge in den kommenden Tagen intensivieren und immer seltsamer werden.

Wir nähern uns rasch dem neuen Kapitel dieser Reise.

Bereite dich vor und lass los.

Es steht uns eine turbulente Reise bevor. ☀️