🔊 Unheimliche Entdeckung am mysteriösen Mount Shasta, nachdem Reiter apokalyptischen Geräuschen gefolgt waren: „Etwas wird beschworen“

Sind sie die apokalyptischen Reiterinnen?

Eine Frau aus Kalifornien war zutiefst erschüttert, nachdem sie die unheimliche Quelle einiger „apokalyptischer“ Geräusche entdeckt hatte, die sie am Mount Shasta gehört hatte. Sie schilderte diese ungewöhnlichen Funde in einer Reihe von Videos, die auf Facebook viral gingen .

Karrie Ann Snure und ihre Tochter Jordan waren in der Gegend zu Pferd unterwegs, als sie ein unheimliches Kreischen hörten, das durch die Bäume hallte.

Neugierig gingen die beiden der Sache nach, verließen den Weg und gerieten in ein nahegelegenes Gebüsch, wo sie eine Ansammlung von solarbetriebenen Bluetooth-Lautsprechern entdeckten, die aus dem Boden ragten.

„Das ist regelrecht apokalyptisch“, erklärte Snure. „Hier beschwört jemand etwas herauf.“

Nachdem sie den Berg hinaufgestiegen waren, entdeckten die beiden regelrechte Felder dieser unheimlich aussehenden Schallquellen, die zwischen den Bäumen verteilt waren.

Die Mehrheit der Lautsprecher – die laut Snure solarbetrieben waren – gaben „weißes Rauschen“ von sich, obwohl bei einigen eine Aufnahme einer Predigt abgespielt wurde, in der die „Erlösung“ erwähnt wurde, sagte sie.

„Ich glaube, es klingt wie weißes Rauschen, weil alle dasselbe abspielen. Aber wenn sie zusammen und nicht richtig synchronisiert sind, klingt es einfach nur nach statischem Rauschen“, mutmaßte der Content-Ersteller in einem weiteren Clip . „Bei den einzelnen Aufnahmen konnte man eine menschliche Stimme heraushören, die ein Mantra wiederholte.“

Insgesamt gab es zwischen 100 und 200 dieser Höhenlautsprecher, deren Zweck jedoch weiterhin unklar ist.

„Es gab kilometerweit keine Häuser in der Nähe und nichts, wovor man sich hätte schützen wollen, also war das wohl definitiv eine Art Beschwörung“, sagte Snure, als er über das „seltsame Erlebnis“ sprach.

Sie stellte die Theorie auf, dass es sich um ein „lemurisches Leuchtfeuersystem“ handeln könnte, in Anlehnung an eine New-Age-Legende, die behauptet, dass der Mount Shasta eine unterirdische Stadt beherbergt, die von den Nachkommen eines verlorenen Kontinents namens Lemuria bewohnt wird.

Der Legende nach führt ein Netzwerk von Tunneln unterhalb des fünftgrößten Berges Kaliforniens zu ihrer Zitadelle, bekannt als Telos.

Einer Legende zufolge sind die Lemurier technologisch überlegen, fähig zu interdimensionalen Reisen und können sogar Kontakt zu Außerirdischen aufnehmen.

Zufälligerweise wird der Vulkan neben den Lumerianern auch mit übernatürlichen Phänomenen in Verbindung gebracht, die laut Atlas Obscura von indianischen Gottheiten über Sasquatch bis hin zu UFOs reichen.

Die Zuschauer hatten ihre eigenen Theorien über die Identität der Bergmusiker.

„Sie versuchen, Bigfoot in ihr Lager zu locken…“, sagte einer, während andere spekulierten, es könnte sich um eine Art „Kultaktivität“ oder ein „Wolfsabwehrmittel“ handeln.

„Die berühmten Hexen vom Mount Shasta beschwören Dämonen“, mutmaßte ein Kommentator.

Manche vermuteten sogar, dass die Geräuschmaschinen in den Alpen eine Art Verteidigungssystem darstellten, das von illegalen Marihuana-Bauern in der Gegend eingesetzt wurde.

Ungeachtet der Herkunft der Geräte waren viele Zuschauer verärgert darüber, dass jemand die malerische Naturlandschaft mit Elektronikgeräten verschmutzt hatte.

Bei einer anschließenden Untersuchung des Gebiets bestätigte Snure jedoch auf ihren OnX-Karten, dass sich „die Anlage auf Privatgrundstücken befindet, die an das kalifornische Regierungsgelände angrenzen“.

„Ich habe immer noch absolut keine Ahnung, wer sie dort hingestellt hat oder warum“, schrieb sie, „aber zumindest wissen wir jetzt, dass der Berg nicht versucht hat, uns herbeizurufen.“

„Willkommen zu einem weiteren ganz normalen Tag rund um den Mount Shasta.“