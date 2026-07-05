👁️ CERN Abschaltung bringt energetische Befreiung

Am 29. Juni, beginnt für den Large Hadron Collider (LHC) am CERN in Genf eine geplante, vierjährige Stilllegungsphase, in der Upgrades installiert werden. ⚡️🤍

Energetisch gesehen ist dies für viele eine positive Pause, da der Beschleuniger als Öffner für Portale zu chaotischen Kräften gilt.

Schließung von Portalen: Es handelt sich um ein vorübergehendes Abschalten, das als energetische Schließung dieser Tore betrachtet wird – Tore, die womöglich gar nicht erst hätten geöffnet oder für Experimente genutzt werden sollen. Dies ermöglicht es der Erde, der Menschheit und allen Lebewesen, zur Ruhe zu kommen und von energetischen Störungen zu heilen.

Das sind gute Nachrichten. 🤍⚡️

Diese vier Jahre bieten dem Planeten, dem Kollektiv und dem Einzelnen eine dringend benötigte Zeit, um jüngste Veränderungen und Upgrades zu integrieren, das Bewusstsein zu erwecken und sich stärker in der Gegenwart zu verankern.

Der für Juni 2030 geplante Neustart schenkt uns vier Jahre voller „Glückseligkeitsfelder“:

Während der vierjährigen Stilllegung wird der gesamte Teilchenbeschleuniger aufgerüstet, um bis zu zehnmal schneller zu arbeiten als bisher…

Das interdimensionale Portal & die Gestaltung der Realität:

Viele Theoretiker und spirituelle Kommentatoren sehen im LHC eine aktive Schnittstelle, die interdimensionale Portale öffnet oder Realitäten verschmelzen lässt.

Realitätsverschiebungen: Die Hochenergie-Experimente und das Higgs-Boson – das sogenannte „Gottesteilchen“ – greifen in natürliche Quantenfelder ein, was zu Verschiebungen der Zeitlinie führen kann, wie etwa dem „Mandela-Effekt“.

Das Gottesteilchen: Die Suche nach dem Higgs-Boson wird bisweilen mit dem Streben nach der „Gottesfrequenz“ oder der ultimativen Brücke zwischen physischer Materie und der menschlichen Seele bzw. dem Bewusstsein in Verbindung gebracht.

Dies entspricht der multidimensionalen inneren Technologie des Menschen und ist ein wesentlicher Aspekt des Erwachens.

Zerstörung und Portale: Es kursieren zahlreiche Theorien, wonach die Maschine kurz davor stand, Risse in das Gefüge des Universums zu reißen – oft verknüpft mit apokalyptischen Deutungen alter Prophezeiungen.

Zeitmanipulation: Der Maschine wird nachgesagt, sie verändere oder verzerre die Zeit und störe so die natürliche spirituelle Entwicklung der Menschheit.

Es wird also spannend sein zu beobachten, was sich in den kommenden vier Jahren kollektiv und für den Planeten entfaltet.

Auch für den Einzelnen ist dies eine optimale Zeit, um die eigene innere Kraft zu nutzen und einzusetzen; so lässt sich die Seelenverbindung stärken und das eigene Leben voranbringen, da sich die energetischen Bedingungen entsprechend ausrichten – unterstützt zudem durch viele weitere positive kosmische Konstellationen. Da der LHC abgeschaltet ist, mag sich die Zeit wieder etwas langsamer und stabiler anfühlen.

Sensible Menschen werden diese Verschiebungen wahrnehmen und die Veränderung spüren.

Wenn wir auf die vergangenen vier Jahre zurückblicken, hat sich alles in unglaublicher Geschwindigkeit beschleunigt, und die Frequenzen liefen zeitweise auf Hochtouren.