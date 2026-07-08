Verbotene Archäologie: 7.500 Jahre – ältestes Spielzeugauto der Welt

Das älteste Spielzeug der Welt – das aus der Kupfersteinzeit (5500–3000 v. Chr.) stammt, also etwa 7.500 Jahre alt ist – ist im Mardin-Museum in der Türkei ausgestellt.

Es handelt sich um einen Wagen, der bei Ausgrabungen und Oberflächenbegehungen in Mardin-Kızıltepe gefunden wurde. Das Original ist im Museum von Mardin ausgestellt.

Von chalkolithischen Kulturen in Anatolien geschaffen, wobei etwas später ähnliche Beispiele bei den Sumerern in Mesopotamien auftraten.

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